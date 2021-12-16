أعلنت مبرة إبراهيم طاهر البغلي نتائج الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار للسنة الخامسة عشرة بمختلف فروعها الستة لعام 2021، إضافة إلى أسماء أبناء الكويت البررة الذين سيتم تكريمهم خلال الحفل الختامي لهذا العام، مشيرة إلى أن الحفل النهائي سيقام يوم 21 ديسمبر الجاري في قاعة البركة تحت رعاية وزير الشؤون.



وأشاد رئيس المبرة إبراهيم البغلي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس الأول في قاعة جاوا بفندق شاطئ النخيل، بالسياسات العامة والقرارات والإجراءات التنفيذية التي وضعتها واتخذتها وزارة الشؤون بشأن تعزيز العمل الخيري والتطوعي في الكويت.



وأوضح أن الاهتمام بالعمل الخيري والإنساني والتطوعي، والذي يحظى برعاية ومتابعة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، يؤكد أن التوجه الذي سارت عليه المبرة منذ 14 عاما مضت وحتى يومنا هذا يتجه الوجهة الصحيحة في ترسيخ مبادئ وتعزيز أركان العمل التطوعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والخاص بتنفيذ مشاريعها وأنشطتها وبرامجها التطوعية والتوعوية والمجتمعية المتنوعة.



وأكد البغلي استمرار المبرة في تعزيز برامج الشراكة المجتمعية، والعمل على تنظيم العديد من الفعاليات التي تندرج تحت مشروع جائزة البغلي للابن البار لعام 2020م وعام 2021 م بالرغم من الظروف التي تمر بها جميع دول العالم والكويت الحبيبة نتيجة «كورونا» والتأثيرات السلبية التي خلفتها الجائحة على جميع نواحي وجوانب الحياة في مختلف المجالات.



145 مشاركاً



من جانبه، أعلن رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن، أن الجائزة لهذا العام شهدت تنافسا بين 145 متسابقا انطبقت عليهم شروط جائزة البغلي من أصل عدد كبير من الراغبين في المشاركة، مبينا أن إجمالي عدد الفائزين في المسابقات الست بلغ 27 فائزا وفائزة، وذلك بعد تقييم وتحكيم الأعمال المشاركة وفق المعايير المحددة، مشيرا إلى أن الفائزين سيحصلون على مبالغ مالية ومجسم «الابن البار» الذهبي أو الفضي حسب المركز، بالإضافة إلى شهادة التقدير المعتمدة من مجلس إدارة المبرة.



الفائزون في المسابقات



بدوره، أثنى رئيس لجنة التقييم والتحكيم لجائزة البغلي للقصة القصيرة طالب الرفاعي، على دور القائمين على هذه الجائزة وعلى أسرة البغلي التي آلت على نفسها دعم الثقافة، وأعلن أسماء 3 فائزين في مسابقة القصة القصيرة من اصل 17 مشاركا والفائزون هم بشرى جمال أبو صبرة بقصة «فوبيا»، وبدرية طراد العنزي بقصة «مبارك ويوم الفلقة»، ومثال شافي الشمري بقصة «الفنجان الأخير».

من جهته، أكد رئيس لجنة التحكيم والتقييم لجائزة البغلي للابن البار منصور السلامين، أن عدد الفائزين في مسابقة البغلي للابن البار بلغ 8 فائزين هم بالترتيب:



سعود سليمان السعيد، وعلي يعقوب باقر، وحسن وزهرة عيسى البلوشي، وضاحي مجرن اللوغاني، وزهرة محمد الشريف، ورولا محمود الحاج.



ثم أعلن نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي، أسماء الفائزين بجائزة البغلي في العمل التطوعي، وبلغ عددهم 7 فائزين من أصل 30 مشاركا، وهم على الترتيب: مها القلاف، وبدر الشطي، وفاطمة الخالدي، وابتسام المحارب، وإيمان الشراح، ونادية العبدالغفور، وسيدة ديا. بدوره، كشف ممثل رابطة الأدباء ورئيس فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي عبدالله الفيلكاوي أنه تم حجب جائزة الشعر الشعبي نظرا للأعمال المقدمة أقل من المطلوب، في حين فاز 3 متسابقين من أصل 10 مشاركين في مسابقة الشعر الفصيح، وهم على الترتيب شريف رشاد عمران بقصيدة «قصيدة حب»، أسماء سعيد الإبراهيم بقصيدة «في رثاء أبي»، د.إيمان عبدالكريم الرزوق بقصيدة «حمامة على كتف الكلام».



حجب جائزة التصوير



أعلنت رئيس الجمعية الكويتيـــة للتصويـــــر الفوتوغرافي ورئيس فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي د.سعاد الحمر، حجب الجوائز المخصصة للمراكز الثلاثة التي تمنح للفائزين في مسابقة جائزة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021، وذلك بناء على قرار فريق تحكيم وتقييم الأعمال المشاركة في المسابقة، مبينة أن الصور المقدمة لم تكن بالمستوى المطلوب، إذ يجب أن تكون اللقطات في بر الوالدين عفوية نابعة من القلب والإحساس.

من جهته، أعلن رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ورئيس فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية عبدالرسول سلمان، فوز 6 متسابقين من أصل 42 مشاركا بجائزة البغلي للابن البار لمسابقة الفنون التشكيلية، هم على الترتيب: إلهام بن حجي، وفاطمة جواد، وفاطمة رشيد حقيقت، وأحمد القلاف، وعبدالله العازمي، وعبدالله منصور.