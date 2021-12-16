حنان عبدالمعبود



نظمت الهيئة العامة للغذاء والتغذية ممثلة في قطاع شؤون تغذية المجتمع وقطاع الرقابة والتفتيش بالتعاون مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة المدرسية بوزارة التربية لقاء تنويريا بشأن تنفيذ لائحة الاشتراطات الصحية بالمقاصف المدرسية، على مسرح ثانوية شريفة العوضي بمنطقة العديلية وبحضور مديري ومديرات المدارس الحكومية في منطقة العاصمة التعليمية.



وقامت كل من د.نوال الحمد ود.أمل الرشدان ود.منى الصميعي ونوال الجزاف بعرض كل ما يتعلق بتنفيذ اللائحة وتمت مناقشة استفسارات الحضور والرد عليها، والتعريف بمشروع تطوير المقاصف المدرسية ومشروع مكافحة سمنة الأطفال الذي تسعى الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتنفيذه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.