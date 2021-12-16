يعقوب العوضي



شهدت تدريبات منتخبنا الوطني للكرة الطائرة مساء أمس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بمقر الاتحاد في ضاحية صباح السالم تواجد مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح بغرض الاطمئنان على استعدادات «الأزرق» للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الخليجية في الكويت يناير المقبل، ولتشجيع ومؤازرة اللاعبين على بذل قصارى جهدهم لرفع اسم الكويت عاليا.



وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الاتحاد د.عبدالهادي الشبيب وأمين السر العام عبدالله الغرير وأمين الصندوق خلف الهاجري وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنتي التدريب والتطوير بدر الكوس ومدير المنتخبات الوطنية محمد القطان والجهازين الفني والإداري للمنتخب الأول.



وبهذه المناسبة، طالب فليطح اللاعبين بتقديم مستوى جيد يليق باسم الكويت، قائلا: «ثقتنا فيكم كبيرة ونطمح إلى الظهور بالصورة والمستوى اللائق»، مضيفا: إن لديكم تاريخا عريضا ومشرفا على المستوى الخليجي والإقليمي ونأمل في المحافظة عليه وإسعاد الجماهير التي ستتوافد على الصالة لمشاهدة البطولة ومؤازرتكم.



وتابع: «أطمح لأن ينعكس التطور الملحوظة في مستوى الدوري المحلي على مخرجات المنتخب، وان يكون معسكر صربيا ناجحا وان يستفيد منه الجميع ويساهم في تطوير وارتفاع مستوى اللاعبين».



المنتخب شبه جاهز



بدوره، قال الشبيب ان زيارة فليطح تعتبر دعما كبيرا للمنتخب ولاعبيه والاتحاد بشكل عام، مضيفا أن المنتخب شبه جاهز فنيا وبدنيا بشكل جيد بسبب المباريات القوية التي خاضها اللاعبون في الدوري المحلي، كما ان معنويات اللاعبين عالية جدا ونطمح الى الظهور بالمستوى الذي يليق باسم وسمعة الكويت في البطولة.



معسكر صربيا



إلى ذلك، غادر وفد الأزرق متجها إلى صربيا لإقامة معسكر خارجي هناك لمدة 21 يوما استعدادا للبطولة، اذ ترأس الوفد بدر الكوس وكل من مدير المنتخبات محمد القطان ومحمد البلوشي إداريا والمدرب الصربي الكسندر ومساعده الوطني عادل المزيعل ومدرب اللياقة البدنية التونسي محمد الميموني والاختصاصي عبدالله طالب، بالإضافة الى 16 لاعبا هم: عبدالناصر العنزي، عبدالرحمن المطوع، عبدالعزيز شاكر، مبارك عبدالهادي، مشعل العمر، راشد عنبر، عبدالله بوفتين، عذبي مالك، عبدالله جاسم، عامر السليم، عبدالعزيز نجم، إبراهيم موسي، عبدالرحمن العتيبي، يعقوب عدنان، يوسف كابد، سلطان أحمد.



ومن المقرر ان يخوض المنتخب خلال المعسكر 7 مباريات تجريبية قوية بهدف الاحتكاك مع مستويات عالية والتطبيق الفني والتكتيكي قبل البطولة الخليجية المقبلة.