مبارك الخالدي



يعود دوري stc للدرجة الأولى إلى الواجهة مساء اليوم بإقامة مباراتين في إطار منافسات الجولة الخامسة من القسم الأول للمسابقة، حيث يلتقي الساحل برصيد 7 نقاط مع خيطان صاحب الـ 3 نقاط على ستاد نادي الكويت في تمام الساعة 7:40 مساء يسبقه لقاء يجمع برقان برصيد 7 نقاط مع الجهراء بـ 4 نقاط على ستاد مبارك العيار في تمام الساعة 5.25 مساء، إذ يغيب عن مواجهات هذه الجولة فريق الصليبخات برصيد نقطة واحدة.



ويسعى الساحل وبرقان إلى مواصلة انتصاراتهما مع ختام القسم الأول من البطولة، إذ تبدو الفرصة مواتية لأبناء أبو خليفة لتحقيق الفوز اليوم على حساب خيطان نظرا لما يتمتع به الساحل من استقرار فني كبير ومستوى لافت بقيادة المدرب محمد دهيليس، وفي المقابل سجل خيطان بداية متعثرة، ويحسب له استفاقته بالجولة السابقة وتحقيق الفوز الأول على حساب الصليبخات بهدف نظيف.



وفي اللقاء الآخر، يحل برقان الطامح الى الصدارة ضيفا ثقيلا على الجهراء الذي يقوده المدرب السلوفيني ساندي خلفا للمدرب الوطني ماهر الشمري الذي قدم استقالته عقب الجولة الماضية ويأمل الجهراء في استعادة توازنه ووقف هدر النقاط مبكرا.