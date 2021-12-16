يحيى حميدان



أكد مدير الكرة بنادي برقان مصطفى عزيز غياب لاعبي الوسط عبدالرحمن الرياحي والبرازيلي وليام رودريغيز عن لقاء اليوم أمام الجهراء ضمن الجولة الخامسة من دوري «stc» للدرجة الأولى.



وبين عزيز لـ «الأنباء» أن الرياحي ووليام بحاجة الى مزيد من التجهيز بعد غيابهما عن التدريبات والمباريات في الفترة الأخيرة لإصابتهما في العضلة الضامة، مشيرا إلى أن اللاعبين سيكونان جاهزين للمباراة القادمة أمام خيطان بالجولة السابعة في 25 الجاري. وشدد عزيز على صعوبة لقاء الجهراء اليوم وذلك بسبب امتلاكه لاعبين مميزين والتغيير الذي حصل لديهم في الجهاز الفني، وعليه فإن شكل الفريق قد يبدو مختلفا.



وتمنى عزيز من الهيئة العامة للرياضة استعجال صيانة ملعب التدريب الخاص ببرقان وذلك لعدم صلاحيته وتسببه في إصابات للاعبين، موضحا ان إدارة برقان تعمل حاليا على توفير ملعب بديل لتدريبات الفريق اليومية.