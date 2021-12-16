يعقوب العوضي



تشهد صالة نادي كاظمة مواجهتين ضمن إطار منافسات البطولة التنشيطية للكرة الطائرة للسيدات، حيث يلعب نادي الفتاة (أ) مع فتيات العيون في 6.00 مساء بينما تجمع المباراة الثانية نادي الفتاة (ب) مع بلاك تيم في 7.00. وكانت البطولة قد انطلقت أمس الأول بمشاركة عدة فرق، منها العربي، مودينا، ريجنسي وفولي إن كويت.



وتعتبر البطولة التنشيطية باكورة النشاط الرياضي النسائي للموسم الحالي الذي يشهد مشاركة نسائية كبيرة النطاق رغم غياب بعض الأندية عن المشاركة في البطولات المختلفة، إلا أن مستقبلا واعدا للطائرة النسائية يلوح في الأفق اثر استعدادات بعض الأندية للدخول في البطولات المختلفة انطلاقا من الموسم المقبل.