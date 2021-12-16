هادي العنزي



أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل حمد الدبوس في تصريح خاص لـ«الأنباء» تدشين مشروع إنشاء وإنجاز النادي الجديد وذلك بتوقيع عقد التنفيذ بين النادي والهيئة العامة للرياضة، مضيفا أن المشروع الجديد ليس مجرد ناد رياضي وإنما هو بحق تحفة معمارية فريدة ومنشأة رياضية، ستكون قيمة مضافة للرياضة الكويتية بصفة عامة وأبناء الفحيحيل بصفة خاصة.



وقال إن هذا الصرح الرياضي أصبح حقيقة واقعة بعد أن كان حلما طالما سعى مجلس الإدارة إلى تحقيقه، وأوفى مجلس الإدارة بالوعد الذي قطعه للأعضاء منذ أن تولى المجلس الحالي إدارة النادي، مؤكدا أن هذا الحلم لأبناء المنطقة لم يكن ليصبح حقيقة إلا بتعاون مثمر وجاد بين الهيئة العامة للرياضة ممثلة في مديرها العام حمود فليطح، ونائب المدير العام للانشاءات والصيانة الشيخ حمود المبارك، ومجلس إدارة النادي، والمخلصين من أبنائه، حيث لم يدخر أي من الأطراف جهدا في سبيل إنجاز هذا المشروع الذي سيخدم كل أبناء الفحيحيل وسيكون له الأثر الكبير والبالغ في الارتقاء بمستوى الرياضة والرياضيين في النادي.



وتوقع الدبوس أن يتم إنجاز المشروع خلال 30 شهرا، موضحا أن النادي الجديد يتكون من ملعب رئيسي لكرة القدم مصمم وفق أحدث النظم الهندسية، والطرق الإنشائية الرياضية في العالم، وبمواصفات دولية رفيعة، ما سيجعله مؤهلا لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى التي تنظمها الكويت مستقبلا.



وقال: «سيكون من ضمن منشآت النادي الجديد مبنى إداري بتصميم متميز، وعدد من صالات الألعاب الرياضية الجماعية والفردية، ومواقف للسيارات، وكافيه وفندق لاستضافة الرياضيين».



وبين أن المشروع الجديد للنادي سيكون متكاملا وشاملا وسوف يلبي طموحات أبناء المنطقة جميعهم، موجها الشكر للدولة على اهتمامها وسعيها لتحديث البنية الأساسية للمنشآت الرياضية، سواء بتحديث المنشآت الحالية أو إضافة منشآت جديدة في مختلف الألعاب ما يبين بشكل جلي اهتمام الدولة بالشباب والنشء ويخلق جيلا رياضيا قادرا على تمثيل الكويت تمثيلا مشرفا في المحافل الدولية، ويعيد الكويت إلى مكانتها الرائدة في الرياضة.