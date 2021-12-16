أعلن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن مسألة تسوية مخصصات الحكام سلكت طريق الحل، بعد إقرار استراتيجية تطوير قطاع الحكام في الاتحاد بشكل يرضي جميع الأطراف من الناحية المنطقية.



وأهاب المجلس بالحكام الى قيادة منافسات الجولة المقبلة من دوري stc للدرجتين الممتازة والأولى، وتحكيم العقل والمنطق لما فيه مصلحة اللعبة وعدم عرقلة مسيرة الدوري، في موسم حافل ومزدحم برزنامة محلية وخارجية للمنتخبات الوطنية والأندية.



وشدد على أن المجلس يتفهم ظروف أبناء اللعبة وفي مقدمتهم الحكام، وهو بطبيعة الحال اكثر الحريصين على مصلحة المذكورين وهم جزء أساسي من كرة القدم الكويتية، مشيرا إلى أن رفع المخصصات بالمبالغ والشكل الذي تم فيه اقراره، جاء وفقا لما هو متاح ماديا بالنسبة للمجلس وعلى قدر الإمكانيات التي يستطيع الاتحاد تحملها.



كما أفاد المجلس بأن المخصصات التي تم إقرارها، منطقية، رغم أن الحكام يستحقون اكثر من ذلك.



وناشد مجلس الإدارة الحكومة ومجلس الأمة الالتفات إلى الحكام وإنصافهم والعمل على زيادة بدلاتهم وحوافزهم في المستقبل وبأسرع وقت ممكن لاسيما ان أجر حكامنا يعتبر الأقل وبشكل كبير عن الحكام في جميع دول المنطقة.



هذا، وقرر مجلس الإدارة توجيه الشكر والتقدير الى الأعضاء السابقين خالد الشمري وفهد المطيري وعلي الديحاني، وذلك على الجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم بالاتحاد.



واعتمد المجلس خلال اجتماعه تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الشيخ أحمد اليوسف وصبيح أبل «نائبا» وعضوية جواد مقصيد وعبدالعزيز حمادة ويوسف سويد ومعضد العجمي ود.عبدالمجيد البناي، كما وافق على توصية اللجنة الفنية بتقليص عدد المحترفين الأجانب من 5 إلى 4 اعتبارا من الموسم المقبل.