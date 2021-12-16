يحيى حميدان



ارتقى الكويت لصدارة ترتيب دوري «stc» الممتاز لكرة القدم مؤقتا عقب فوزه على ضيفه الفحيحيل 2-0 في انطلاق الجولة الخامسة امس على ستاد نادي الكويت، ليرفع رصيده الى 12 نقطة، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بنقطتين في المركز الثامن. وجاءت بداية «الأشاوس» جيدة من خلال خلق بعض الفرص لتهديد مرمى «الأبيض» عبر الاعتماد على التحولات السريعة من الأسباني جاي ديمبلي والعاجي سيدريك هنري ومحمد نعيم، إلا أن «الأبيض» نظم صفوفه بشكل سريع وخطف هدف السبق عن طريق فيصل زايد بعد لعبة ثنائية مميزة مع فهد الهاجري (14)، كما عزز الكويت تقدمه من ركلة جزاء صحيحة احتسبها الحكم يوسف نصار بعد إعاقة مدافع الفحيحيل السوري عبدالله الشامي للمهاجم الكونغولي ديوميرسي مبوكاني، ليترجمها المغربي مهدي برحمة لهدف ثان (35)، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الأبيض» بهدفين نظيفين. وفي الشوط الثاني، حاول الكويت زيادة غلته التهديفية، فحاول أحمد الزنكي في المرة الأولى من انفراد صريح إلا أن حارس الفحيحيل خالد العجاجي أبطل محاولته، وتكفلت العارضة في حرمان برحمة من التسجيل مرة أخرى بعدما حول الكرة برأسه، فيما رد الفحيحيل بفرصتين كذلك، كانت الأولى من نواف ثامر، والثانية من ديمبلي، تصدى لها حارس «الأبيض» حميد القلاف، ولم ينجح البديل فواز الرشيدي في متابعتها بشكل صحيح، وبذلك نجح الكويت في تعويض خسارة الجولة الماضية أمام السالمية وإضافة 3 نقاط جديدة الى رصيده.