وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري جاء كالتالي:



وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بروتوكولا مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021 لتخصيص مزرعة بمساحة 20 ألف متر مربع في أمغرة للمتعافين من الإدمان.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من البروتوكول المشار إليه.



2- هل أجرت الوزارة أي دراسة فنية حول هذا المشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه الدراسة.



3- هل هناك تجارب مثيلة في الدول المجاورة اطلعت عليها الوزارة قبل الإقدام على هذه الفكرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان هذه التجارب ونتائجها.