وجه النائب مهلهل المضف سؤالا الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي نص على التالي:



استنادا إلى المرسوم الأميري رقم (249) المؤرخ في 29/12/2019، بعدما أنشئ مكتب الإنماء الاجتماعي بمبادرة من أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد في أبريل 1992 فور تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم، وكان للمكتب دور فعال ومهم وحيوي في معالجة الآثار النفسية والاجتماعية والصحية التي سببها العدوان.



ومازال يقدم الكثير ويعالج العديد من الظواهر الاجتماعية والمشاكل النفسية، إلا أن الوضع العام بالنسبة للقياديين والموظفين العاملين في المكتب بدأ يتأثر وصولا إلى مراكزهم الوظيفية جراء نقله من جهة إلى أخرى وصولا إلى نقل تبعية مكتب الإنماء الاجتماعي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ولما كان للقرار من آثار مترتبة على حقوقهم ومراكزهم الوظيفية المالية والإدارية.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما مدى صحة ما ورد أعلاه حول تأثر المراكز الوظيفية والسلم الوظيفي ودرجاته نتيجة نقل تبعية المكتب من جهة لأخرى؟



2- صورة ضوئية عن قرار نقل تبعية المكتب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.



3- صورة ضوئية من الهيكل الوظيفي بالنسبة للعاملين في المكتب يبين فيه التدرج الوظيفي والمسميات الوظيفية ومراكزهم، وإذا لم تتوافر فيرجى توضيح طريقة عمل المكتب والنظام المتبع في شأن رصد الدرجات الوظيفية، والمسميات الوظيفية والمزايا المالية والعلاوة المالية والاجتماعية.



4- ما أسباب عدم توافر لائحة إدارية ومالية تنظم الآلية الجديدة تبين فيها التدرج في الرواتب والدرجات الوظيفية والمزايا والعلاوات؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذا الخلل؟