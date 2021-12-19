هنأ وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري نادي الطموح الكويتي الرياضي بالانجاز الرائع الذي حققه ابطال وبطلات النادي في بطولة ماراثون وواكاثون مركز العون الذي اقيم في جدة بإحراز حسن سمير عبدالرزاق ذهبية وكأس البطولة لفئة الشباب (شلل دماغي) ومريم أحمد ذياب فضية الفتيات (متلازمة الداون).



وأشاد المطيري بإنجاز أبطالنا من ذوي الإعاقة الذي يعكس ما تتمتع به الكويت من كفاءات تستحق التقدير والاعتزاز، متمنيا التوفيق والنجاح لأسرة نادي الطموح في خدمة وطننا الحبيب ورفع رايته في كافة المحافل العالمية.



من جانبها، أهدت رئيس مجلس إدارة نادي الطموح رحاب بورسلي إنجاز أبطال وبطلات النادي إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والى الشعب الكويتي وجميع منتسبي رياضة ذوي الإعاقة، وثمنت تهنئة الوزير المطيري وأثرها الطيب والإيجابي على أبطال وبطلات «الطموح» والأجهزة الفنية والإدارية وجميع منتسبي النادي، مشيدة بالدعم والرعاية التي يحظى به النادي ورياضة ذوي الإعاقة في الكويت من قبل الوزير والذي يمثل حافزا لتحقيق المزيد من الإنجازات.



وقدمت بورسلي الشكر للهيئة العامة للرياضة وعلى رأسها مدير عام الهيئة ونائبه لقطاع الرياضة التنافسية على دعمهم لأنشطة النادي وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بمشاركة النادي في البطولة والى جريدة «الأنباء» الشريك الإعلامي ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الناقل الرسمي للبطولة وأولياء الأمور وإدارة الطيران المدني ووزارتي الصحة والداخلية وكافة الجهود المساهمة في الارتقاء بمسيرة النادي.