عبدالعزيز جاسم



قال مدرب النصر سلمان عواد بعد تلقي فريقه الخسارة الأولى أمام الشباب1-2، إن لاعبيه قدموا مردودا جيدا في المواجهة، لكن بعد تسجيل هدف التقدم تراجع الأداء نوعا وباتت المباراة مفتوحة بشكل كبير واللعب أصبح أكثر سرعة، ولم تسعفنا الخبرة في المحافظة على الهدف من خلال تهدئة اللعب لنستقبل هدفين بسبب سوء التمركز وعدم مراقبة لاعبي الشباب.



وأكد عواد أن الفريق أتيحت له فرص للتسجيل وكذلك ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لم نستغلها بالشكل المطلوب، وهذا حال كرة القدم، أحيانا كثيرة تكون ظالمة وعلينا تقبلها «بحلوها ومرها»، كما علينا أن نتعلم من الأخطاء في المباريات المقبلة.



وأشار عواد إلى أن الدوري مازال طويلا، وعلينا الاستعداد لمواجهة للعربي بالجولة السادسة الجمعة المقبل بشكل جيد إذا أردنا تحقيق نتيجة إيجابية.