هادي العنزي



أحرز لاعبو منتخبنا الوطني للبولينغ المراكز الأولى في بطولة العيد الوطني المفتوحة لدولة قطر، بعد منافسات مثيرة مع اللاعبين المشاركين، اذ تمكن جاسم الصقر من الفوز بذهبية فئة الرجال، كما حقق فيصل سليم ذهبية فئة الشباب، فيما حل حسن قاسم ثانيا، وفي منافسات السيدات تمكنت ألطاف كرم من الظفر بالذهبية، وحلت مريم القبندي ثانية فيما جاءت سمية العبدالله بالمركز الرابع.



من جانبه، أبدى مدير المنتخبات نادر المنصور سعادته بما قدمه اللاعبون في البطولة، قائلا: «قدم أبطال الكويت جهودا كبيرة خلال المنافسات، وأظهروا روحا عالية للفوز بالمراكز الأولى وتحقيق إنجاز يسجل باسم الكويت، وليضاف الى الإنجازات السابقة للعبة البولينغ التي تشهد تطورا حقيقيا ومتواصلا في ظل الدعم الكبير والاهتمام المتواصل من قبل مجلس الإدارة برئاسة الشيخ طلال المحمد».