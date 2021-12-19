مبارك الخالدي



أكد رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، أن المدرب المرشح لقيادة الأزرق وهو فيتسلاف لافيكا تشيكي الجنسية ومعه مساعده سيصل إلى البلاد اليوم الأحد، إذ سيتم عقد اجتماع رسمي معه غدا الاثنين ليغادر البلاد بعد متابعتهما لمباراة نهائي كأس سمو الأمير بين القادسية والكويت الثلاثاء المقبل. وأشار اليوسف إلى أن حضور مدربين آخرين للغرض نفسه، لافتا إلى أن الاستقرار بشكل نهائي على أحد الأسماء سيتم في منتصف الشهر المقبل.



تصريحات اليوسف جاءت من الدوحة على هامش اجتماع الاتحادات الخليجية، موضحا أن المدرب التشيكي هو الأقرب لقيادة المنتخب من بين 4 ملفات تتضمن سيرا ذاتية لمدربين يتم تقييمهم بدقة، مضيفا: «لن نستعجل في هذا الأمر لكن ذلك سيتم عبر التوافق التام لأعضاء اللجنة الفنية ومجلس إدارة الاتحاد».



وقال إن المدرب هو من ترشيح المدرب السابق للأزرق ميلان ماتشالا.



وعن موضوع ترشحه أو عدم الترشح مجددا لرئاسة اتحاد الكرة، قال اليوسف إن هذا الأمر سابق لأوانه متوقعا إجراء الانتخابات في شهر ومضان المقبل بعد الانتهاء من النظام الأساسي الجديد بالكامل والذي يخضع حاليا للحوكمة مع الاتحادين الآسيوي والدولي.



إلى ذلك، وفي إطار المفاوضات مع المدربين العالميين، أبدى المدرب السلوفيني كاتانيتش اعتذاره من حيث المبدأ للتفاوض مع الكويت من أجل قياده الأزرق، وذلك لارتباطه بعقد لمدة سنتين مع منتخب أوزبكستان، إضافة إلى قيام عضو اللجنة الفنية جواد مقصيد بالتواصل مع المدرب كارلوس بييرا لإمكانية المساعدة في تزكية أحد المدربين البرازيليين، لكن لم يظهر حتى الآن ما يشير إلى نجاح هذا المسعى.



وفي جانب متصل، علمت «الأنباء» أن اتحاد الكرة دخل في مفاوضات سرية وهادئة مع المدربين الإسبان المتواجدين في الكويت لتسوية عقودهم بالتراضي.