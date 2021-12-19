مبارك الخالدي



أشاد المنسق الإعلامي لفريق الكرة بالجهراء صالح الجنفاوي بفوز فريقه على برقان 2-1 بالجولة الخامسة لدوري stc للدرجة الأولي ليدخل الفريق على خط المنافسة بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط.



وقال الجنفاوى لـ «الأنباء»: «نشكر لاعبينا الأبطال الذين حققوا فوزا معنويا جاء في وقته رغم النقص العددي إثر طرد اللاعب عبيد رافع بالشوط الأول وتأخرنا بهدف، لكن لاعبينا دخلوا الشوط الثاني بروح مغايرة وقدموا شوطا كبيرا بأداء عال حتى الدقيقة الأخيرة، وهو دليل على الروح القتالية التي عادت ولطالما تميز بها الفريق»، مبينا أنها المباراة الرسمية الأولي للمدرب السلوفيني ساندي بعد اعتذار ماهر الشمري، فكانت الخطوة إيجابية وفأل خير للمباريات القادمة.



وأضاف: هذا الانتصار لم يتحقق من فراغ، لكنه نتيجة لجهود الجميع من جهاز فني وإداري برئاسة عضو مجلس الإدارة خلف السهو الذي يقف دائما خلف الفريق ووفر كل الاحتياجات منها مكافآت الفوز وفق عمل إداري مدروس لإعادة الجهراء إلى الدوري الممتاز.