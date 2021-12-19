يحيى حميدان - هادي العنزي



أبدى مدرب السالمية محمد إبراهيم عدم رضاه عن الأداء العام لفريقه الذي خرج متعادلا مع التضامن 2-2 بعدما كان متأخرا بهدفين دون رد.



وذكر «الجنرال» أنه رغم العودة بهدفين إلا أن الجميع غير راض عن النتيجة التي انتهت بها المواجهة، مضيفا: «هذا درس مهم وعلينا جميعا التعلم منه خاصة اللاعبين، لقد اجتهدنا بالشوط الثاني وتمكنا من معادلة النتيجة، بعد عدة تبديلات موفقة»، لافتا إلى أن «السماوي» افتقد عنصرين مهمين أمام التضامن هما الظهير الأيسر حمد القلاف، ومحمد الهويدي، آملا أن يكون القادم أفضل للفريق.



وأكد مدير الفريق بدر الخالدي، أن قلة التركيز في بداية المباراة كانت أحد الأسباب الرئيسة وراء تقدم التضامن بهدفين، ولكن استعدنا المبادرة في الشوط الثاني. من جانبه، أرجع مدرب فريق الكرة بنادي التضامن السلوفاكي رومان بيفارنيك الخروج بنقطة التعادل مع السالمية 2-2 عقب التقدم 2-0، إلى بعض الأخطاء داخل أرضية الملعب.



وأضاف أن التقدم بالنتيجة لـ «العنيد» 2-0 كان أمرا ممتازا لكن لم نتمكن من المحافظة عليها في الشوط الثاني بسبب بعض الأخطاء من جانب اللاعبين. وبين بيفارنيك أن التضامن عانى كذلك من بعض الإصابات، خاصة في مركزي الظهير الأيمن والأيسر والتي أجبرتنا على القيام بتبديلات اضطرارية.