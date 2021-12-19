ناصر العنزي - مبارك الخالدي - هادي العنزي



تمسك كاظمة بصدارة دوري stc الممتاز بفوزه المثير على مستضيفه العربي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء امس في ختام الجولة الخامسة، ليرفع البرتقالي رصيده الى 13 نقطة وتوقف رصيد الاخضر عند 7 تقاط، وسجل الهدف شبيب الخالدي (40).



وشهدت الكثير من الشد العصبي، وجاء الشوط الاول سريعا تميز بالقوة والندية سيطر فيه الاخضر على الكرة لكن محاولاته لم ترتق للخطورة، فيما اعتمد كاظمة على الهجمات المرتدة المنظمة والتي شكلت خطورة على الحارس سليمان عبدالغفور. ومن مجهود فردي لاحمد العرسان ارسل عرضية ارتقى لها شبيب الخالدي واودعها الشباك بمهارة (40)، والغى الحكم الاوزبكي ألجيز تانتاشيف ركلة جزاء احتسبها لمصلحة العربي بعد الرجوع لتقنية الفار (44).



وفي الشوط الثاني ضغط العربي بقوة مع دخول البدلاء سلمان العوضي وسيف الحشان وعلي خلف واهدر الحشان فرصتين متواليتين للتعديل، وأكمل البرتقالي المباراة منقوصا بعد طرد محمد الفارسي (76)، واضاع بدر طارق فرصة التعديل (88) وسدد الكرة برعونة خارج المرمى لتنتهي المباراة بفوز كظماوي مستحق.



وكان السالمية تعادل مع التضامن بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، ليصبح للسماوي 8 نقاط وللتضامن 4. وسجل للتضامن يوسف عنيزان (18) ومشعل الشمري (35) فيما سجل للسالمية البديلان فهد الرشيدي (74) وعبدالله الظفيري (87).



وتفوق مدرب التضامن التشيكي رومان بيفارنيك على مدرب السالمية محمد ابراهيم في الشوط الأول بعدما أجاد توظيف لاعبيه وسيطر على منطقة المناورات وتمكن فريقه من تسجيل هدفين ساعده على ذلك تألق أكثر من لاعب منهم الحارس سعود القناعي وعبدالله الهزاع وعلي حرم وأليسون هوي ومشعل الشمري.



لكن في الشوط الثاني تفوق محمد ابراهيم بعدما أجرى تبديلات هجومية عادت بالفائدة عقب إشراكه الثلاثي نايف زويد وفهد الرشيدي وعبدالله الظفيري، وتمكن السماوي من إدراك التعادل وكاد يضيف ثالثا لولا تسرع لاعبيه. وفي مباراة أخرى، سجل الشباب أول فوز له في الدوري بعدما تغلب على النصر 2-1 في المواجهة التي جمعتهما أول من امس على ستاد ثامر، ليرفع الفائز رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي «العنابي» على رصيده السابق 8 نقاط. طغت السلبية على أداء الشوط الأول، خاصة من الشباب، فيما كان النصر الأفضل انتشارا، لكن دون محاولات جدية على مرمى الشباب. وتحسن أداء الشباب كثيرا في بداية الشوط الثاني، وكاد سعد العازمي يزور شباك «العنابي» لكن يقظة حارس النصر خليفة رحيل منعته من التسجيل (58)، لكن النصر رد بتسديدة جانبية قوية من محمد دحام اعتمد خلالها على سوء تمركز الحارس العنزي لتسكن شباكه (63)، وتمكن البديل محمد زنيفر من معادلة النتيجة بتسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى لرحيل (77).



وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة من الفريقين، وبمجهود فردي تمكن اوسينو نداي من تسجيل هدف التقدم للشباب (93)، وجاءت فرصة معادلة النتيجة للنصر بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر رجوعه لتقنية الـ (VAR) لكن مشاري العازمي أرسلها بعيدا عن المرمى (97)، ليخرج فريقه خاسرا.