محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن مجموعة وود البريطانية استكملت اعمال التصميم الهندسي المنقحة للمشروع الذي طال انتظاره لبناء مستودع لتسويق المنتجات النفطية في مدينة المطلاع لحساب شركة البترول الوطنية الكويتية.



وأضافت المجلة انه تم تقديم المخططات المنقحة في أكتوبر الماضي، ومن المتوقع طرح المناقصة الرئيسية للمشروع في الربع الأول من 2022، وفقا للمعلومات التي توصلت اليها ميد بروجكتس التي تتتبع نشاطات المشاريع الإقليمية، وتقدر قيمة المشروع بنحو 800 مليون دولار.

ويشمل نطاق العمل في المشروع تطوير مرافق ضخ جديدة في مصفاة ميناء الأحمدي، ومد خطوط انابيب عابرة لليابسة من مصفاة ميناء الأحمدي، بالإضافة الى بناء مستودع للعرض بالسوق المحلي وتركيب أنظمة الأمان وأنظمة مكافحة الحريق بالإضافة الى بناء صهاريج التخزين وغيرها.

تجدر الإشارة الى ان العمل في المشروع قد تأخر منذ الانتهاء من دراسات الجدوى في عام 2013، في حين استكملت في الاصل اعمال التصميمات الأولية في عام 2015 قبل ان تقرر شركة البترول الوطنية الكويتية ضرورة اعادة النظر في التصميمات الاولية وتنقيحها. تجدر الاشارة الى انه تم تجديد مصفاة ميناء الأحمدي مؤخرا كجزء من مشروع الوقود النظيف المقدرة تكلفته بحوالي 16 مليار دولار.



وقد بدأت شركة البترول الوطنية الكويتية في سبتمبر الماضي تشغيل الوحدات النهائية لمشروع الوقود النظيف، فيما اعتبر المشروع المذكور مكملا وجزءا لا يتجزأ من مصفاة ميناء عبدالله ومصفاة ميناء الأحمدي وتحديثها.

وقد رفعت طاقة التكرير في مصفاة ميناء عبدالله إلى 454 ألف برميل يوميا فيما رفعت طاقة التكرير في مصفاة ميناء الأحمدي الى 346 ألف برميل يوميا.