أحمد مغربي



قالت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على اصدار امر تغييري بقيمة 1.7 مليون دينار، ما يعادل نسبة 30.6% من قيمة عقد مناقصة تقديم خدمات تخصصية للصحة والسلامة والبيئة لدعم التطبيق الفعال لنظم الإدارة في شركة نفط الكويت، حيث تمت زيادة العقد لتغطية تكاليف العمالة الكويتية وغير الكويتية بأثر رجعي حتى نهاية نوفمبر الماضي.



كما وافقت شركة نفط الكويت على اصدار امر تغييري مع شركة لارسن وتيبرو الكويت بقيمة 788 ألف دينار، والعقد خاص بإنشاء ثلاث محطات كهربائية فرعية جديدة بجهد 132-11 كيلو فولت، ووافق جهاز المناقصات على تمديد مدة إنجاز المشروع لمدة 151 يوما تنتهي في 28 فبراير 2022، دون أي زيادة في قيمة العقد.



إلى ذلك، قالت المصادر ان «جهاز المناقصات» رفض شكوى شركة تكنيب من استبعاد عطائها من ممارسة خدمات التصميم الهندسي الشاملة وإدارة المشاريع الكبرى لشركة نفط الكويت وذلك بناء على صحة أسباب الاستبعاد.