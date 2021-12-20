أعلنت الشركة التجارية العقارية عن إتمامها توقيع اتفاقية لزيادة حدود التسهيلات الائتمانية بمبلغ 40 مليون دينار مع أحد البنوك المحلية.



وأوضحت الشركة في بيان على موقع البورصة أمس، ان التسهيلات عبارة عن مرابحات إسلامية بغرض تسوية مديونيات بشكل كلي/جزئي وتمويل أنشطة الشركة الاستثمارية.



وأشارت «التجارية» في بيانها إلى أنه لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي لهذه الاتفاقية، وأن الأثر سيظهر عند استخدام تلك الحدود الائتمانية.

وكانت أرباح الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي شهدت قفزة كبيرة بنسبة 909.8% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 16.432 مليون دينار، مقابل أرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 1.62 مليون دينار.