أعلنت شركة زين الكويت عن شراكتها الاستراتيجية لمعرض التصميم الهندسي الأربعين ورعايتها لجائزة زين السنوية للابتكار الهندسي، وهو المعرض الذي نظمته كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت بدعم رسمي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مدينة صباح السالم الجامعية - الشدادية، تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في حفل افتتاح المعرض، والذي شهد حضور ممثل سموه وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د.محمد زينل، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصــــالات بشركة زين الكويت وليد الخشتي، ومدير مركز التدريب الهندسي بالكلية د.دعيج الركيبي، وعدد كبير من قياديي الكلية وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب والطالبات والمشاركين في المعرض.



وبينت «زين» أن استمرار دعمها للمعرض ورعايتها للجائزة السنوية أتى من منطلق التزامها بدعم وتشجيع مختلف الأنشطة والجهود التعليمية والطلابية في الكويت، وذلك تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه تنمية قطاع التعليم، حيث تضع الشركة دعم المنظومة التعليمية على رأس أولوياتها، وتقوم بالتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية للاستثمار في التعليم الذي يمثل حجر الأساس للنهوض باقتصاد الدولة.



وأوضحت «زين» أنها قامت بالمشاركة في المعرض من خلال جناحها الخاص، والذي استعرضت من خلاله مجموعة من أحدث الابتكارات التكنولوجية في قطاع الاتصالات من الناحية الهندسية، والتي تضمنت استعراض أبراج وهوائيات تكنولوجيا الجيل الخامس 5G وطريق تصميمها وصيانتها وغيرها من الابتكارات.



معرض التصميم الهندسي الأربعون يعتبر أكبر معرض مختص بالتصميم الهندسي لكلية الهندسة والبترول منذ إنشاء الكلية في عام 1975، حيث شاركت فيه مئات المشاريع من جميع الأقسام العلمية في الكلية، وبتواجد مئات الطلاب والطالبات، والذين استعرضوا من خلاله مشاريعهم بصورتها النهائية أمام الرعاة والزائرين، كما تقوم جائزة زين السنوية للابتكار والتميز بتسليط الضوء على المشاريع الطلابية الأكثر تميزا وابتكارا عاما بعد عام، وذلك وفق مجموعة من المعايير التي تضعها وتشرف عليها كلية الهندسة والبترول.



وأكدت «زين» أنها تكرس المزيد من الجهود والمبادرات التي تعزز من تطوير العملية التعليمية بالدولة وفي جميع المجالات، حيث لن تدخر جهدا لتسخير إمكاناتها المادية والبشرية لتعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم وتطويره، سواء المؤسسات التعليمية أو الأندية والاتحادات الطلابية، هذا إلى جانب دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل فعال في مجالات التنمية البشرية بشكل عام.



جدير بالذكر أن «زين» تعتبر من الشركات الرائدة في دعم قطاع التعليم والشباب في الكويت، حيث تتناغم أنشطتها ومبادراتها مع أولويات برنامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة الذي تتبناه، وذلك من خلال مشاريع ومبادرات عديدة وبالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة.