عبدالوهاب الرشود: الجوائز شهادة واعتراف بالمكانة الرائدة لـ«بيتك» محلياً ودولياً

الجوائز ليست مجرد إنجاز وتقدير فحسب بل دافع لتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل

مواكبة التطور المتسارع والطلب المتزايد لعملاء الخدمات المصرفية الإسلامية الرقمية

جوائز البنك تأتي تأكيداً للمركز الريادي لـ «بيتك» في صناعة الخدمات المصرفية بالعالم

النجاح في توفير أعلى مستوى خدمات مالية إسلامية لتلبية احتياجات العملاء

«بيتك» حقق قفزات نوعية في سرعة تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي بالعام الحالي

جهود «بيتك» بالمبادرات والمجالات الإنسانية تحصد جائزة «أفضل فريق تطوعي»



واصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) أداءه المتميز خلال عام 2021 في جميع المؤشرات، وحصد جوائز مرموقة على مستوى المجموعة بلغ عددها 15 جائزة خلال العام من جهات عالمية ومحلية معروفة، تقديرا لإنجازات شملت مختلف المجالات، بما فيها تطوير الأعمال والمنتجات، والقدرة على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة في جميع القطاعات، فضلا عن الابتكار التكنولوجي في تقديم الخدمة ونوعية المنتج، وسمعة المؤسسة، ورضا العملاء، والانتشار الجغرافي، والعلاقات الاستراتيجية، والالتزام بالمعايير الأخلاقية.



وجاءت الجوائز أيضا تقديرا لتفوقه ودوره الرائد في تبني أفضل وأحدث التقنيات الرقمية، ومواكبته للطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية، خاصة في المجال الرقمي، وأدائه المتميز في مجموعة من الأنشطة المصرفية الأساسية في القطاع المحلي في 2021، ومساهمته في نمو صناعة التمويل الإسلامي في الكويت.



كما حاز «بيتك» على تقدير عالمي جعله يفوز بجائزة «أفضل بنك خاص للخدمات المالية الإسلامية»، وذلك من خلال دوره في التكيف مع تحولات الأسواق والتكنولوجيا في اقتصاد ما بعد (كوفيد- 19)، واستراتيجيات الاستثمار المسؤولة اجتماعيا، وقدرته على تعزيز إيراداته أثناء التداعيات الاقتصادية غير المسبوقة التي سببتها الجائحة.



وتعقيبا على الجوائز، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف، عبد الوهاب عيسى الرشود إن مجموعة الجوائز العالمية التي حصدها «بيتك» هذا العام تضاف إلى سلسلة الجوائز والتكريمات والتقديرات التي حصل عليها، وتؤكد نقاط القوة الرئيسية التي يتمتع بها، فضلا عن أنها شهادة واعتراف بالمكانة الرائدة التي يحظى بها «بيتك» سواء محليا أو في الأسواق الدولية.



وأضاف أن «بيتك» يزخر بالأنشطة القوية والمتنوعة المتوافقة مع الشريعة، ولديه مستويات سيولة عالية، إلى جانب الخدمات الاستثمارية والمصرفية المتنوعة التي تتبنى أحدث التقنيات والمعايير المالية العالمية.



وأشار إلى أن «بيتك» حقق قفزات نوعية في سرعة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، من خلال تبني أحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية، فضلا عن تبوؤ مكانة رائدة في سوق الصكوك الإسلامية والخدمات المالية.



وأكد الرشود أن تحقيق هذه الإنجازات والتقديرات والفوز بالجوائز العالمية لم يكن ليحصل لولا ثقة مساهمي وعملاء «بيتك»، إضافة إلى الجهود المتفانية لكوادره وكفاءتهم التي طالما ميزت «بيتك» ورسخت اسمه ومكانته الرائدة على المستويين المحلي والعالمي.



وأضاف أن الجوائز ليست مجرد إنجاز وتقدير فحسب، بل دافع لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل، ودليل على قدرة «بيتك» على تقديم كل ما هو مبتكر يساعد في تلبية احتياجات عملائنا والنهوض بالصناعة المصرفية وتعزيز الاقتصاد الكويتي.



أفضل مؤسسة مالية إسلامية



وفاز بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بجائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لعام 2021» من مجموعة «جلوبل فايننس» العالمية، وذلك في النسخة الـ 14 للجوائز التي تمنحها المجلة سنويا.



ومنحت «جلوبل فايننس» «بيتك» جائزة «أفضل مزود تمويل إسلامي للمشاريع في العالم»، إضافة إلى منحها شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» جائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في العالم، كما منحت المجلة «بيتك تركيا» جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في تركيا، و«بيتك - ألمانيا»، جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في أوروبا.



وتستند «جلوبل فايننس» في تقييمها للمؤسسات المالية الإسلامية إلى آراء مصرفيين ومحللين وخبراء ماليين متخصصين من جميع أنحاء العالم.

وتضع معايير ومنهجية مهنية دقيقة مبنية لقياس أداء هذه المؤسسات، منها تطوير الأعمال والمنتجات، والقدرة على تلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة في جميع القطاعات، فضلا عن الابتكار التكنولوجي في تقديم الخدمة ونوعية المنتج، وسمعة المؤسسة، ورضا العملاء، والانتشار الجغرافي، والعلاقات الاستراتيجية، والالتزام بالمعايير الأخلاقية.



وقال الرشود إن الفوز يؤكد المركز الريادي الذي يتميز به «بيتك» في صناعة الخدمات المصرفية في العالم، ويعكس في الوقت ذاته نجاح جهوده التي يبذلها في توفير أعلى مستوى من الخدمات المالية الإسلامية.



وأكد أن التقديرات والجوائز التي مازال يحصدها «بيتك»، ماهي إلا إشادة واضحة بإسهاماته في صناعة التمويل الإسلامي عبر تلبية احتياجات العملاء من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وترسيخ دعائم استدامة نمو الصناعة في المستقبل بكفاءة عالية، ومواكبة أحدث التقنيات التمويلية والمصرفية.



هذا، وصنفت المجلة نفسها «بيتك» كأكثر البنوك الإسلامية أمانا في الخليج لعام 2021، ضمن التصنيف السنوي الذي تجريه لأكثر البنوك أمانا على مستوى العالم.



واستندت «جلوبل فايننس» في تصنيفاتها إلى معايير محددة تتضمن مراجعة أكبر 500 مؤسسة مالية في العالم من حيث حجم الأصول، والمؤشرات المالية، والتصنيفات الائتمانية الطويلة الأجل من وكالات التصنيف العالمية: فيتش، وموديز وستاندرد آند بورز.



أفضل بنك بالشرق الأوسط والكويت



كما منحت المجلة المصرفية العريقة «ذي بانكر»، التابعة لمجموعة «فايننشال تايمز» العالمية، «بيتك» جائزتي «أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط» و«أفضل بنك في الكويت لعام 2021»، بفضل تفوقه ودوره الرائد في تبني أفضل وأحدث التقنيات الرقمية في مجالات عدة، مثل التحويلات عبر الحدود والسحب بدون بطاقة، ومواكبته التطور المتسارع والطلب المتزايد من عملاء الخدمات المصرفية الإسلامية لاسيما في المجال الرقمي.



تعقيبا منه على تلك الجوائز، قال الرشود إن الجائزتين تشهدان على كفاءة أداء «بيتك» وتفوقه في تقديم الخدمات المبتكرة ذات الجودة العالية من خلال بنية تحتية رقمية متطورة من جهة، ونجاح استراتيجية التحول الرقمي لـ «بيتك» من جهة أخرى، والتي كانت علامة فارقة لأدائه خلال أزمة (كوفيد-19).



وأكد أن مجموعة بيتك حريصة على تقديم أفضل الحلول المصرفية المتطورة، مشيرا إلى أن الخدمات الإلكترونية للبنك شهدت خلال الفترة الأخيرة، طفرة كبيرة من خلال طرح مجموعة من الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة.



أفضل خدمات مالية إسلامية



خلال 2021، حصد «بيتك» جائزة «أفضل بنك خاص للخدمات المالية الإسلامية»، وهي جائزة مرموقة على مستوى العالم ضمن النسخة الحادية والثلاثين من «جوائز مجلة «برايفت بانكر إنترناشيونال» لعام 2021.



وتمنح المجلة هذه الجائزة بناء على تكيف المؤسسات المالية مع تحولات الأسواق والتكنولوجيا في اقتصاد ما بعد (كوفيد- 19)، تقديرا لاستراتيجيات الاستثمار المسؤولة اجتماعيا وقدرة هذه المؤسسات على تعزيز إيراداتها أثناء التداعيات الاقتصادية غير المسبوقة التي سببتها الجائحة.

وتشمل مجالات التقييم الرئيسية الأخرى للبنوك الابتكار الرقمي واعتماد التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء، كما تقوم لجنة تحكيم مستقلة بتقييم كل مشاركة وتصنيف، ليتم بعدها جمع إجمالي الدرجات ومقارنتها مع معايير أخرى لتحديد المؤسسة الفائزة.



وقال الرشود: إن «بيتك» نجح في تطوير أفضل الحلول المصرفية والمالية المبتكرة، وأكد ريادته عالميا كمؤسسة مالية إسلامية وقدرته على تعزيز أدائه المالي ومرونته العالية خلال الجائحة.



وأضاف أن «بيتك» انفرد في إطلاق العديد من الخدمات الرقمية خلال عامي 2020 و2021، مثل خدمة التوقيع الإلكتروني لمعاملات التمويل الشخصي كأول بنك في الكويت، كما كان أول من يطبق تقنية جديدة على مستوى العالم للطباعة الفورية للبطاقات المصرفية في غضون 3 دقائق بدون طلب مسبق.

بالإضافة إلى ما سبق، يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر القنوات المختلفة كتطبيق الموبايل KFHonline، وفروع KFH Go والموقع الإلكتروني وغيرها من القنوات البديلة.



جوائز الإبداع والتميز



وفي ختام عام 2021، حصد «بيتك» جوائز جديدة خلال الدورة التاسعة من فعالية جائزة الكويت للإبداع لعام 2021 التي نظمها الملتقى الإعلامي العربي.

إذ حصد «بيتك» 5 جوائز عن فئة الإبداع والتميز للسنة السابعة على التوالي، حيث فاز بجائزة «الإبداع في العلاقات العامة»، وجائزة «الإبداع في التواصل الاجتماعي» عن التميز في برنامج KFH TALK، وجائزة «الإبداع في الإعلان» عن حملة تمويلك أسهل من «بيتك»، والإبداع في المحتوى عن إعلان «نرجع نبتسم»، والإبداع في التأثير عن إعلان «قرقيعان».



وتؤكد الجوائز الخمس التي حصدها «بيتك» إبداعه في تنوع وشمول حملات العلاقات العامة والاعلام والحملات التسويقية والترويجية والتميز بالمحتوى المبتكر إضافة إلى قوة تأثيرها، والأداء المهني العالي في تعزيز العلامة التجارية للبنك طوال الأشهر الـ 12 الماضية وما حظيت به من تقدير واهتمام من كافة فئات المجتمع.



بالإضافة إلى ذلك، تعكس الجوائز التأثير القوي الذي حققته البرامج التي قدمها البنك هذا العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحملات الإعلان والتسويق لمنتجات البنك وخدماته، وما عززته من تواصل مع الجمهور وتفوق على صعيد الصناعة المصرفية والمجال الإعلاني، إذ استحوذت أثناء بثها ونشرها عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على تفاعل ونسب مشاهدة كبيرة، ونالت أفضل التقييمات من المشاهدين والمتابعين.



أفضل بنك محلي لـ2021



منحت المجلة المالية العالمية المعروفة «آسيا موني» Asiamoney «بيتك» جائزة «أفضل بنك محلي لعام 2021»، تقديرا لأدائه المتميز في مجموعة من الأنشطة المصرفية الأساسية في القطاع المحلي على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية، كما تعد الجائزة تقديرا لمساهمة البنك ودوره في نمو صناعة التمويل الإسلامي في الكويت.



وحول تلك الجائزة، قال الرشود: إن الجائزة اعتراف عالمي بالدور الرائد الذي يلعبه «بيتك» في الصناعة المصرفية من خلال تسخير إمكاناته وخبراته وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، لتقديم منتجات مصرفية سهلة ومبتكرة وملائمة لكافة شرائح العملاء.

وأضاف أن المكانة الرائدة التي يحظى بها «بيتك» سواء محليا أو في الأسواق الدولية تبرز الإسهامات الواضحة التي حققها في تطوير الخدمات المالية الإسلامية وابتكار المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء بكل كفاءة وفعالية ومواكبة أحدث التقنيات التمويلية والمصرفية.



فريق «بيتك» التطوعي



فاز فريق «بيتك» التطوعي بجائزة «أفضل فريق تطوعي» في الكويت خلال فعاليات جائزة الكويت لمبادرات الشباب التطوعية والإنسانية لسنة 2021، التي نظمها الملتقى الإعلامي العربي.



وحصل «بيتك» على هذه الجائزة تقديرا للجهود التي بذلها على كل مستويات العمل التطوعي، وتتويجا لسعيه الدؤوب لخدمة المجتمع وتعزيز قيم ومفاهيم العمل التطوعي.

واستطاع «بيتك» خلال مسيرته أن يجعل دعم الشباب في المجالات المختلفة على رأس أولوياته، وذلك عبر دعم العديد من المبادرات الشبابية الهادفة التي جرى إطلاقها في سبيل تمكينهم، إيمانا بقدراتهم، وتأكيدا على أهمية العمل التطوعي والإنساني.





معايير عالمية دقيقة في اختيار الجوائز



جميع الجوائز التي حصدها «بيتك» هذا العام من جهات عالمية مرموقة متخصصة في عالم المال والأعمال استندت في تقييمها إلى معايير عالمية دقيقة ومهنية تقيس عناصر الجودة ومكانة البنك ومساهماته، وأسس ومؤشرات مالية، وإلى عناصر التميز والمبادرة والابتكار في المنتجات والخدمات، وكفاءة الأداء والانتشار الجغرافي، ومؤشرات حقوق الملكية، وقوة مؤشر كفاية رأس المال وإجمالي الموجودات، ورضا العملاء، والعلاقات الاستراتيجية، والالتزام بالمعايير الاخلاقية، وذلك وفق توصيات لجنة تحكيم خاصة مؤلفة من خبراء ومحللين متخصصين في قطاع الصيرفة الإسلامية من جميع أنحاء العالم، حيث أكدت جميع هذه المعايير أن «بيتك» يستند الى أرضية صلبة، ويتميز بأداء مهني رفيع المستوى، وعمل منهجي وتنوع وقدرة على المنافسة، وريادة في صناعة التمويل الإسلامي عالميا، وتميز في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية رسخت مكانته الرائدة عالميا.