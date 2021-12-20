شريف حمدي



تشهد بورصة الكويت تراجع معدل مكرر الربحية (P/E) بشكل لافت منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ مكرر الربحية 14 مرة مع نهاية الربع الثالث من 2021، علما بأنه في نهاية 2020 كان المعدل عند 43 مرة.



وبهذا التراجع باتت بورصة الكويت الأقل بين أسواق الخليج من حيث مكرر الربحية، وهو أمر ايجابي يشجع على جذب المستثمرين، حيث يعد مكرر ربحية السهم P/E، من المؤشرات المهمة التي ينظر لها المستثمرون عند تقييم الأسهم قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري، وكلما كان مكرر الربحية للسهم منخفضا مقارنة بباقي الشركات المدرجة بذات القطاع كان السهم مغريا للشراء ومشجعا على الاستثمار فيه، وبالعكس كلما كان مكرر الربحية مرتفعا كان العائد الاستثماري أقل.



وكانت بورصة الكويت في الصدارة بين اسواق المنطقة من حيث ارتفاع مكرر الربحية بنهاية 2020، ومع نهاية الربع الثالث بات معدل الـ P/E في سوق ابوظبي الأعلى ب 26.



وساهم في تراجع المعدل بالنسبة للبورصة الكويتية تحسن مستوى الربحية للشركات المدرجة، حيث قفزت أرباح الشركات المعلنة بنهاية الربع الثالث من 2021 بنسبة 378% بإجمالي 2.7 مليار دينار مقارنة مع 569 مليون دينار في ذات الفترة من 2020، علما بأن تصدر بورصة الكويت لمعدل الـ P/E في الفترات المالية الأخيرة كان سببه انخفاض ربحية الشركات وارتفاع اسعار الاسهم.



وفي تحليل لـ «الأنباء» أجرته استنادا إلى أرقام شركة كامكو إنفست، فإن مكرر الربحية بسوق الكويت يواصل الانخفاض بشكل لافت، وهو أمر ايجابي بالنسبة لمن يريد الاستثمار بالسوق، إذ سجل المعدل بنهاية الربع الثالث من 2021 أدنى مستوى له في آخر عامين تقريبا، حيث كان المعدل في نهاية 2019 عند 18 مرة.



وحافظ على هذا المستوى بنهاية الربع الأول من 2020 عند مكرر ربحية 17 مرة، لكنه مع زيادة تفشي فيروس كورونا وانخفاض الأرباح للشركات المدرجة ارتفع المعدل بنهاية الربع الثاني من 2020 إلى 27 مرة، وواصل الارتفاع بنهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 34 مرة.



وبلغ ارتفاع المعدل ذروته في نهاية 2020 ببلوغه 43 مرة، ثم بدأ المنحنى يتجه للهبوط إلى 34 مرة بنهاية الربع الأول من 2021، ثم إلى 25 مرة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، إلى ان وصل إلى 14 مرة بنهاية الربع الثالث، وخليجيا، جاء ترتيب الأسواق من حيث مكرر الربحية على النحو التالي:



٭ سوق أبوظبي حل بالمرتبة الأولى بمكرر ربحية 26 مرة.



٭ السوق السعودي حل ثانيا بمكرر ربحية 22 مرة.



٭ بلغ مكرر ربحية سوق دبي 18 مرة ليحل في المرتبة الثالثة من حيث ترتيب أسواق الخليج.



٭ سوق قطر جاء في المرتبة الرابعة بمكرر ربحية 16 مرة.



٭ خامسا حل سوق مسقط بذات نسبة سوق الكويت 14 مرة.



مضاعف الـ PB/V



كما تلقي «الأنباء» الضوء على مؤشر آخر مهم لمتخذي القرار الاستثماري، وهو مضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية PB/V، ويحسب المعدل بقسمة سعر السهم على قيمته الدفترية، وكلما انخفض الناتج كان ذلك مؤشرا ايجابيا، وكلما ارتفع كان مؤشرا سلبيا ولا يشجع على الاستثمار، حيث تعتبر القيمة الدفترية للأسهم (صافي قيمة الاصول) أحد المؤشرات المهمة للتقييم وذلك بمقارنتها مع القيمة السوقية.



وبلغ مضاعف السعر الى القيمة الدفترية PB/V بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لسوق الأسهم الكويتي 1.7 مرة، وهو الثالث في الترتيب لأسواق المنطقة، ويتساوى معه السوق القطري، وفي الترتيب الأول يأتي السوق السعودي بـ 2.5 مرة، يليه ابوظبي بـ 2.4 مرة، أما سوق دبي المالي فيبلغ المعدل 0.98 مرة، ثم سوق مسقط المالي بـ 0.8 مرة وهو الأفضل استثماريا عند الاعتماد على معدل الـ PB/V في اتخاذ القرار الاستثماري.