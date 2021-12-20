حصد جائزة «أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت»



تقديرا لمساهمته في دعم وتطوير القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت، قامت مجلة World Finance البريطانية، وضمن برنامج جوائزها السنوي العالمي لتكريم أفضل المؤسسات المالية الإسلامية، بتتويج بنك الكويت الدولي KIB مرة أخرى كـ «أفضل بنك إسلامي في الكويت للعام 2021»، وذلك للسنة الثامنة على التوالي، إلى جانب منحه جائزة «أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت»، لاجتهاده في تعزيز السوق المصرفي الإسلامي بسلسلة من الخدمات المصرفية والتمويلية المتكاملة والحصرية، والمتوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية.



هذا، وتقوم مجلة World Finance منذ عام 2007 بتنظيم برنامج جوائز Islamic Finance Awards سنويا لاستضافة وتكريم أكبر البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من جميع أنحاء العالم، ومنها KIB، حيث جاء ترشيحه وفوزه بجوائز البرنامج بعد إجماع لجنة التحكيم على اختياره استنادا إلى مجموعة من المعايير التي شملت: تنوع وتميز الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية والتوجه نحو التمويل الإسلامي، كذلك الالتزام بمعايير المحاسبة الإسلامية وبالحوكمة والشفافية.

هذا بالإضافة إلى قوة ومتانة البنية الرقمية، مع كفاءة تقنيات أمن وحماية الخصوصية وسرية البيانات. وأخيرا، شمولية وتأثير البرنامج المجتمعي.



وفي معرض تعليقه على هذا الفوز، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، رائد جواد بوخمسين: يواصل KIB نجاحه في إحراز لقب أفضل بنك إسلامي في الكويت عاما بعد عام، ورغم جميع التحديات، نظرا لكفاءة استراتيجيته المبنية على أسس التبني والتكيف، والتي من خلال تطويرها تمكنا من مواكبة التطورات والتغيرات التي تطرأ على السوق المحلي كل عام لتلبية احتياجاته واقتناص فرصه المتنوعة والمتعددة، فضلا عن سياسات إدارة المخاطر الناجحة التي استطاع بواسطتها أن يتخطى جميع التحديات ويضمن استمرارية أعماله واستقرار أداءه المصرفي والمالي بصورة إيجابية.



وأشار إلى أن تلك الألقاب الذي نالها KIB من برنامج جوائز World Finance جاءت نتيجة سعيه الدائم نحو ابتكار وتنويع سلسة خدماته وبما يناسب متطلبات القطاع المصرفي ويتماشى مع تطلعات العملاء، إلى جانب تنمية حجم محفظة التمويل والاستثمارات من خلال معاملاته المالية البارزة وإصدارات الأوراق المالية (الصكوك) وغيرها، مشيرا إلى قدرته على قيادة وتنظيم عمليات التمويل الكبيرة على أساس ثنائي، وتقديم المنتجات والخدمات الرائدة في مجال التمويل والخدمات المالية الاستشارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبمراعاة جميع مذاهبها، ما زاد من صلابة مركزه المالي وجودة أصوله وجعلته يحتل موقعا رياديا وتنافسيا في عالم المصارف الإسلامية على المستوى المحلي والإقليمي.



واختتم بوخمسين تصريحه متوجها بهذا الفوز لفريق عمل KIB بأكمله، مؤكدا أن كل ما يحققه البنك كل عام من إنجازات مثل هذه تعد انعكاسا واضحا لنجاحهم ولأدائهم المتميز في العمل طوال السنة، كما أعرب عن شكره لهم على حسن تعاونهم ومثابرتهم طوال العامين الماضيين وسط الظروف الاستثنائية التي شهداها ومع هذا الكم من التحديات، والذين كانوا هم العنصر الأساسي في مواجهتها والتغلب عليها.



ومن الجدير بالذكر أن مجلة World Finance، التي تتخذ من لندن مقرا لها، تعد من المنصات الإعلامية الرائدة والبارزة عالميا في المجال الاقتصادي والمالي، كما يمثل برنامج جوائزها الشهير معيارا للنجاح ولأفضل الممارسات في عالم المال والأعمال على المستوى الدولي.