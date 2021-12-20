عقد أمس بمقر اتحاد كرة القدم الاجتماع التنسيقي للمباراة النهائية لكأس سمو الأمير والتي ستجمع فريقي القادسية والكويت، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف، ووكيل الوزارة المساعد في الديوان الأميري الشيخ ماجد محمد اليوسف، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أحمد عقلة والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي، بالإضافة إلى ممثلين عن اللجان والجهات الحكومية المعنية.



وأعلن الشيخ أحمد اليوسف عن حضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد المباراة وذلك نيابة عن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد. وتوجه اليوسف بالشكر إلى سمو الأمير على رعايته المباراة، كما توجه بالشكر إلى سمو ولي العهد على حضوره، وكذلك على دعمهما للرياضة والرياضيين في مختلف المجالات. وأشاد اليوسف بدور الوزارات والهيئات والجهات العاملة، وحرصها على إنجاح المباراة.



من جانبه، أكد حمود فليطح أن حضور سمو ولي العهد المباراة سيكون له بالغ الأثر لدى جميع الرياضيين وليس اللاعبين فقط، متمنيا أن يقدم الفريقان مستوى مميزا يستمتع به كل من يتابع اللقاء. وأضاف أن جميع الجهات المعنية بالمباراة النهائية ستبذل كل الجهود من أجل إنجاح البطولة الأغلى، معتبرا أن حضور الجماهير سيكون لمن تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد فقط، وعبر تطبيق نظام حجز التذاكر إلكترونيا. الى ذلك، يعقد صباح اليوم في الساعة 11:30 المؤتمر الصحافي للمباراة النهائية لكأس سمو الأمير. ويحضر المؤتمر الذي سيقام في قاعة المؤتمرات باتحاد كرة القدم، مدرب ولاعب من كل فريق.

فحص منشطات للاعبين

يحيى حميدان



قرر اتحاد كرة القدم اعتماد إجراء اختبارات فحص المنشطات للاعبي فريقي القادسية والكويت في نهائي كأس سمو الأمير غدا الثلاثاء على ستاد جابر الدولي، وتعد هذه المرة الأولى التي يخضع خلالها اللاعبون لفحص المنشطات في البطولات المحلية منذ سنوات طويلة.

اعتماد الأشواط الإضافية

مبارك الخالدي

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أمس عودة الأشواط الإضافية لمباراة نهائي كأس سمو الأمير المقرر إقامتها غدا على ستاد جابر الدولي بين فريقي القادسية والكويت، وذلك في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين. وكان اتحاد الكرة قد ألغى في وقت سابق من الشهر الجاري نظام الأشواط الإضافية والاحتكام الى ركلات الترجيح مباشرة.