حقق لاعب النادي الكويتي للكارتينغ فهد الخالد المركز العاشر في بطولة العالم للكارتينغ «روتاكس ماكس» والتي أقيمت في مملكة البحرين، وسط مشاركة 288 متسابقا عالميا.



وشارك الخالد على مدى أسبوع في تصفيات المونديال، وتأهل للدور النهائي بعد أن احتل المركز السادس بالتصفيات، وفي السباق النهائي تعرض الخالد لحادث أخر انطلاقته ليصبح في المركز الـ22 قبل أن يحقق المركز العاشر في الختام، وهو مركز متقدم للنجم الخالد في أكبر محفل دولي للعبة.



ويترأس وفد الكويت في بطولة العالم للكارتينع رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للكارتينع د.حامد بوشهري ويضم أحمد الغضبان والمتسابق محمد الخالد.



من جانبه، أبدى بوشهري سعادته بتحقيق الخالد المركز العاشر في بطولة العالم، وقال: «لولا الحادث الذي حصل عند الانطلاق والذي أخر الخالد لحققنا مركزا أفضل، وهناك العديد من المواهب في الكويت، كما لدينا عدد كبير من أبطال اللعبة، والنادي الكويتي للكارتينغ حريص على تذليل كافة العقبات التي تواجه اللاعبين، من أجل تهيئتهم لأفضل مشاركة في البطولات الدولية المقبلة».