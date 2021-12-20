يكشف الاتحاد الكويتي الريـاضـــي المدرســـي والتعليم العالي عن خطته الاستراتيجية 2021 ـ 2026 الخميس المقبل تحت رعاية وحضور وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بستاد جابر الدولي والتي تمثل الرؤية المستقبلية للرياضة المدرسية خلال الفترة المقبلة بعد توقف لمدة طويلة.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد فيصل المقصيد حرص الوزير عبدالرحمن المطيري على الاستراتيجية وخطة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، مضيفا: «هناك متابعة يوميا من كافة الجهات سواء الهيئة العامة للرياضة أو وزارة التربية وكذلك مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب لتسهيل مهمة مجلس الإدارة في أداء عمله وهذا الدعم يعد أهم عناصر نجاح الاتحاد الساعي لبناء جيل رياضي مميز من النشء والشباب».



وأشار إلى أن اللجان العاملة بالاتحاد انتهت من كافة الترتيبات لإقامة احتفالية تدشين الاستراتيجية التي تتضمن العديد من الفقرات التي سيقدمها العاملون بالاتحاد أو التوجيه الفني للتربية البدنية، مبينا: «نتطلع من خلال الاستراتيجية الى وضع نواة عودة الرياضة المدرسية لسابق عهدها لإمداد الأندية والمنتخبات الوطنية بجيل جديد يستطيع تحقيق البطولات والألقاب ورفع علم الكويت في المحافل الدولية».