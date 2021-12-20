يلتقي في الخامسة من مساء اليوم منتخبنا الوطني الاول للكرة الطائرة مع فريق نوفي سات الصربي في أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره التدريبي بصربيا استعدادا للمشاركة في منافسات دورة الالعاب الخليجية في الكويت يناير المقبل.



وقال رئيس الوفد بدر الكوس في تصريح صحافي ان برنامج المباريات التجريبية للمنتخب خلال فترة المعسكر يسير بوتيرة متصاعدة وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية في الأسبوعين الاول والثاني بحيث يبدأ في الاسبوع الاول بمباراة اليوم مع فريق نوفي سات ويلعب غدا الثلاثاء مع فريق «زليزنكار» وبعد غد مع فريق جيدين ستافوا، وفي الاسبوع الثاني من المعسكر يلعب ثلاث مباريات أيضا، بينما الاسبوع الثالث والاخير من المعسكر يلعب مباراتين فقط.



وأوضح أن الجهاز الفني يسعى من خلال هذا البرنامج لرفع مستوى اللاعبين ووضعهم في نسق مرتفع وضغط مباريات يشبه نظام البطولة الخليجية المقبلة طمعا في الوصول للمستوى الفني المطلوب.



وأكد الكوس ان تدريبات المنتخب تسير بشكل منتظم على فترتين صباحية ومسائية واللاعبون ملتزمون بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الصربي الكسندر، داخل الملعب وخارجه ويقدمون مردودا جيدا.