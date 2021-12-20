أحرز فريق نادي الفتاة «A» لقب البطولة التنشيطية للكرة الطائرة للسيدات بعد فوزه على فريق النادي العربي 2-1 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة نادي كاظمة. وذهب المركز الثالث لفريق ريجينسي بعد تغلبه على فريق مع فريق بلاك تيم 2-0.



وعقب المباراة النهائية قام رئيس اتحاد الكرة الطائرة د.عبدالهادي الشبيب، ومراقب ادارة الفعاليات الرياضية بالهيئة العامة للرياضة «ادارة الرياضة للجميع» د.هند الهزاع ورئيسة اللجنة النسائية للكرة الطائرة د.استقلال الرقم وأعضاء اللجنة، بتسليم الميداليات للاعبات الفرق الأربعة وتسليم كأس البطولة للفريق المتوج باللقب.