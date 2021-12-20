مبارك الخالدي



تعود الإثارة لدوري stc للدرجة الاولى مساء اليوم مع انطلاق القسم الثاني والجولة السادسة من البطولة، اذ يلتقي فريق الساحل برصيد 7 نقاط مع الصليبخات بنقطة واحدة على ستاد مبارك العيار، ويحل الجهراء بـ 7 نقاط ضيفا على خيطان الذي يمتلك 6 نقاط. وتقام المباراتان في الـ 5:25 مساء، ويغيب عن مواجهات الجولة فريق برقان وفي رصيده 7 نقاط.



وكانت الجولة الماضية قد شهدت سقوط فريقي الصدارة الساحل وبرقان بالخسارة من خيطان والجهراء 3-1 و2-1 تواليا ما اشعل الصراع على المقدمة وأضاف المزيد من الاثارة على مواجهات اليوم، فأبناء ابوحليفة عازمون على استعادة التوازن والعودة الى سكة الانتصارات امام الجريح الصليبخات الذي لايزال في رحلة البحث عن الذات.



وفي اللقاء الآخر الذي يجمع الحهراء مع خيطان يدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية قادمين من انتصار ثمين لكل منهما، وفوز اي منهما اليوم سيقوده الى اعتلاء جدول الترتيب بجدارة.