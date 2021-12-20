هادي العنزي



تأهل فريق كرة قدم الصالات بنادي سلوى الصباح إلى المربع الذهبي لدوري URC لكرة قدم الصالات للسيدات بعدما تغلب على نظيره نادي الفتاة 4 - 3 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة نادي الكويت، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري، ليحل رابعا برصيد 9 نقاط، فيما بقي «الفتاة» في المركز الثالث بـ 19 نقطة.



كما شهدت الجولة العاشرة، تفوق العربي على فريق فتيات العيون 11 - 1، لتحل لاعبات الأخضر في وصافة الترتيب بـ 22 نقطة، فيما بقي «فتيات العيون» بـ 6 نقاط بالمركز الخامس، وتغلب الكويت بطل الدوري في نسخته الماضية على السالمية 10 - 5، لتتأهل سيدات «الأبيض» إلى المربع الذهبي وهن في صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة، فيما بقي السماوي على رصيده السابق بـ 6 نقاط في قاع الترتيب.



ويقام الدور نصف النهائي للدوري بنظام «البلاي اوف»، بأفضلية مباراتين من ثلاثة متاحة، وستقام الجولة الأولى في الثامن من يناير المقبل على صالة نادي الكويت، حيث سيلتقي في الرابعة عصرا الكويت أول الترتيب مع فريق سلوى الصباح الرابع، ويتبعه في السادسة مساء على ذات الصالة، مواجهة تجمع العربي مع سيدات «الفتاة» في مواجهة مثيرة ومتكافئة.



إلى ذلك، اشتد الصراع على صدارة هداف الدوري، بعدما تساوت لاعبة نادي الكويت الدولية فجر أحمد مع لاعبة النادي العربي البرازيلية ريلي ماركيز داسيلفا برصيد 21 هدفا لكل منهما.