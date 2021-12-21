يشارك منتخب الجمباز الإيقاعي للفتيات في بطولة كأس الإمارات الدولية، التي تنطلق اليوم الثلاثاء في دبي وسط مشاركة واسعة من منتخبات وأكاديميات عربية وأجنبية.



ويترأس وفد المنتخب عضو اللجنة النسائية في اتحاد الجمباز سعاد الكندري، ويضم الوفد الذي وصل أمس إلى دبي 4 لاعبات بقياده المدربة الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك.



وحرص اتحاد اللعبة على مشاركة المنتخب الكويتي في هذه البطولة الدولية لوضع اللاعبات في أجواء المنافسات الدولية واكتساب الخبرات اللازمة، في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد على بناء قاعدة قوية للمنتخبات الوطنية أساسها اللاعبات الصغار.