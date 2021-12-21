عقد مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الإدارة م.طلال السرحان لاتخاذ مجموعة من القرارات التي تساهم في تطوير اللعبة.



وقال أمين السر العام بالنادي محمد الصرعاوي إن مجلس الإدارة خلال اجتماعه قرر طلب استضافة بطولة العالم للغوص الحر مسابح في 2023 وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للغوص وكذلك استضافة بطولة العالم لسباحة الزعانف للناشئين في 2025.



وأصاف الصرعاوي أن مجلس الإدارة اعتمد تكليف رئيس مجلس الإدارة برئاسة اللجنة الفنية بالنادي وكذلك استحداث وإنشاء قطاع الناشئين والأشبال بالنادي وتكليف هنادي الزعابي برئاسة قطاع الناشئين والأشبال.



وأشار إلى أن النادي قرر تنظيم وإقامة دورة لحكام الغوص الحر، وإقامة دورة لحكام سباحة الزعانف، وذلك خلال فبراير المقبل بحضور 4 حكام ومحاضرين دوليين من الخارج لتقديم الدراسة الخاصة بدورتي الحكام من خلال التنسيق مع مركز عبدالله السالم لإعداد القادة والهيئة العامة للرياضة وبإشراف من الاتحاد الدولي للغوص.



وبارك الصرعاوي القرار الدولي بعد إجراء تعديل على القانون فيما يخص اللباس النسائي لسباحة الزعانف ليشمل تغطية كل أجزاء الجسم الأمر الذي سينعكس إيجابا على الرياضة النسائية في النادي.