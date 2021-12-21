أكد أمين سر اتحاد كرة اليد قايد العدواني أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب السلوفيني بوريس دينيتش قد أشرك عدة وجوه جديدة في المباريات الودية التي خاضها مع منتخب كوسوفو في المعسكر المونتينيغري المقام حاليا استعدادا لدورة الألعاب الخليجية وبطولة كأس آسيا (تصفيات كأس العالم پولندا والسويد 2023)، والتي انتهت بخسارة «أزرق اليد» 25-22 علما أن اللقاء توقف قبل 5 دقائق من نهايته بسبب الإصابات التي تعرض لها لاعبو المنتخب. وكان سيف العدواني وخالد الغربللي قد تعرضا للإصابة خلال الودية، وحسب التقارير الطبية الأخيرة لهما فإن الإصابة لا تشكل خطورة كبيرة عليهما ومن الممكن اللحاق بالبطولة الخليجية في حال الالتزام بتوجيهات الجهازين الفني والطبي والخضوع للعلاج الطبيعي.



وأشاد العدواني بجهود اللاعبين وتركيزهم العالي لتقديم المستوى المطلوب في المشاركات الدولية المنتظرة، مؤكدا أن البطولة الخليجية ستكون أيضا بمنزلة الإعداد الجيد للمنافسات الآسيوية المنتظرة والتي ستكون بوابة العودة إلى منتخبات القمة في القارة الصفراء رغم صعوبة المهمة. إلى ذلك، تشهد صالة الشهيد فهد الأحمد مواجهة تجمع فتيات العيون (بلا رصيد) مع القرين (نقطتين) في 5.30 مساء ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من القسم الثاني من الدوري العام لكرة اليد للسيدات.