تنطلق الخميس المقبل على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية لمدة 3 أيام كأس الشيخ جابر العبدالله السنوية للرماية، وقد حددت اللجنة الفنية العليا بنادي الرماية مسابقات فعاليات الكأس على الرمايات الأولمبية في أسلحة رماية الرصاص (المسدس والبندقية ضغط الهواء 10م والمسدس والبندقية 50م ورماية القوس والسهم الأولمبي) للرجال والسيدات بمشاركة رماة النادي ورماة الحرس الوطني الكويتي، اذ حددت اللجنة الفنية العليا الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء موعدا لإغلاق باب التسجيل ومن ثم عمل المجموعات ومواعيد المسابقات. وبهذه المناسبة، أكد أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي ان كأس الشيخ جابر العبدالله لها مكانتها الخاصة لدى أسرة الرماية الكويتية والقائمين على شؤونها، حيث يتذكر الجميع بكل فخر واعتزاز الدعم الذي قدمه لأبنائه الرماة ولنادي الرماية منذ نشأته الأولى واحتضان أبنائه الرماة والذي ساهم كثيرا في انطلاق هذه الرياضة النبيلة حتى تمكنت من تحقيق الإنجازات الكثيرة.



وأشاد العصيمي بالدور الكبير والمتميز الذي تقوم به اللجنة المنظمة للكأس لإخراج الحدث بصورته المعهودة بما يليق باسم راعي الكأس، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق من أجل الفوز بهذه الكأس الغالية.