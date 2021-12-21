فجع الوسط الرياضي امس بوفاة لاعب نادي الجهراء سعد الوليد بعد صراع طويل مع المرض. ويعد الفقيد أبرز النجوم الذين قدمهم نادي الجهراء للكرة الكويتية ومنتخباتنا الوطنية، وكان قريبا من الاحتراف الخارجي في ايطاليا لكن القدر لم يسعفه لتحقيق حلمه، وقد تميز بالمهارة والسرعة كأحد مفاتيح اللعب التي لا يستغني عنها أي مدرب. وعانى الراحل من مشاكل في الديسك وفقرات الرقبة عاقته عن الحركة وتضاعفت حالته الصحية في 2019 حيث دخل العناية المركزة، وبعد مناشدات متعددة تم نقله للعلاج في الولايات المتحدة وعاد بعدها الى الكويت ليستكمل علاجه.