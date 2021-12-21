يحيى حميدان



يضع الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي برقان المحترف البرازيلي وليام رودريغيز تحت المجهر خلال الفترة الحالية لتقييم حالته البدنية، وذلك لحسم مسألة بقائه من عدمها في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.



وعانى وليام من إصابات متتالية خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي أبعده عن مباريات «الذهبي» في دوري الدرجة الأولى، وفي حال استعاد اللاعب الذي يشغل مركز الارتكاز جهوزيته سيتم التجديد له.



ويحظى محترفو برقان برضا الجهاز الفني بقيادة المدرب أنور يعقوب لتجديد الثقة بهم وعدم استبدالهم خلال الانتقالات الشتوية. وتضم صفوف برقان كلا من النيجيري شيبوزي باول والبرازيلي اوتافيو هينريك والتونسيين فراس الماجري ورامي ابوشنيبة، بالإضافة إلى وليام.