أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية وشركة كامكو إنفست في بيان مشترك عن توقيع عقد رعاية لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي ستقام في الكويت من 9 إلى 19 يناير المقبل برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، اذ ستكون «كامكو إنفست» بموجب هذه الاتفاقية الشريك الرسمي للدورة.



وتأتي استضافة الكويت للدورة الثالثة، التي تقام بالتعاون مع مجلس التعاون لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد استضافة البحرين للدورة الأولى في العام 2011 والسعودية للدورة الثانية في 2015.



وسوف تنطلق منافسات الألعاب الجماعية والرماية والتنس الأرضي في 4 يناير، على أن يكون الافتتاح الرسمي للبطولة في 9 من الشهر ذاته، فيما سيقام الحفل الختامي في 19 يناير عقب المباراة النهائية لبطولة كرة القدم. وستحتضن الملاعب والصالات والميادين منافسات الدورة التي تتضمن 15 لعبة رياضية جماعية وفردية بمشاركة حوالي 1500 رياضي من الدول الخليجية الستة في ألعاب كرة القدم، واليد، والطائرة، والسلة، والسباحة، وألعاب القوى، والكاراتيه، والجودو، والمبارزة، والرماية، والتنس الأرضي، والدراجات الهوائية، وهوكي الجليد، وكرة الطاولة، ورياضة الألعاب الإلكترونية.



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد عن بالغ فخره واعتزازه لدور القطاع الخاص في دعم الحركة الرياضية، موجها الشكر إلى القيمين على «كامكو إنفست» على حرصهم في دعم الشباب الرياضي من خلال رعايتهم لهذا الحدث.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» فيصل منصور صرخوه: «تأتي هذه الرعاية إيمانا من كامكو إنفست بجيل الشباب ودعما لأهداف الدورة في تأصيل روابط الأخوة والمحبة بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي. ونتمنى لجميع المشاركين في هذه الدورة التوفيق والنجاح وطيب الإقامة في بلدهم الثاني وللجمهور والمتابعين لهذه الألعاب الاستمتاع بأداء الفرق المشاركة».