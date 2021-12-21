عقد عميد شؤون الطلبة بالوكالة بجامعة الكويت د.سلمان العنزي اجتماعه الثاني مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، بحضور ممثل الهيئة اختصاصي أول إعلام د.حسين الصباغة، ومن إدارة العلاقات العامة والإعلام كل من القائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وضابط الاتصال بين جامعة الكويت والهيئة عنود الرشيدي، ورئيس قسم العلاقات العامة للعمادات النوعية أمل الكندري، ورئيس القسم النقابي أبرار الشراح.



وأثنى عميد شؤون الطلبة د.سلمان العنزي على دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، مؤكدا على أهمية تعزيز الشراكة بين جامعة الكويت ممثلة بعمادة شؤون الطلبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد من خلال غرس المبادئ في نفوس الطلبة والتي تتمثل في إنشاء نادي نزاهة الطلابي بالتعاون مع الهيئة، مستعرضا لائحة الأندية الطلابية كمثال لها، مبينا أنه سيتم تحديد أهم الأهداف والقيم والبرامج والخطوات والأدوار المطلوبة لإنشاء النادي بين الطرفين، ومن ثم يتم رفع المذكرة لمجلس الجامعة للموافقة عليه، بحيث يخضع النادي للقوانين واللوائح الجامعية، بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة.



وأشار د.العنزي إلى أن تعزيز القيم والأخلاق والأمانة العلمية والعادات والتقاليد وترسيخ مفهوم المواطنة من أساسيات إنشاء نادي نزاهة الطلابي التوعوي، مبينا دور عمادة شؤون الطلبة وحرصها على ترسيخ هذه القيم والمفاهيم الأخلاقية بين طلبة جامعة الكويت، مشيرا إلى أن العمادة تسخر كل إمكانياتها وقدراتها لخدمة ومصلحة الطالب الجامعي، وأنها مستمرة بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة لتحقيق التعاون المطلوب والأهداف المرجوة.



من جهته، أشار ممثل الهيئة د.حسين الصباغة إلى أهمية تأسيس نادي نزاهة الطلابي، والذي يعزز الأهداف والقيم التوعوية ودور الطالب الأخلاقي والقيمي اتجاه مجتمعه، إضافة إلى دور الشباب المهم بالمجتمع.



ومن جهة أخرى، رحبت القائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عنود الرشيدي بهذا التعاون الذي يجمع جامعة الكويت بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، واقترحت وضع لقب سفير نزاهة للنادي الملتزم تشجيعا للطلبة على العطاء والالتزام بالقيم والأهداف المرجوة.