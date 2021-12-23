أنهى يوفنتوس 2021 بأفضل طريقة بعد تحقيقه الفوز الثاني تواليا، وجاء على حساب ضيفه كالياري 2-0 في المرحلة الـ 19 الأخيرة لهذا العام من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وكان انتصار يوفنتوس الثلاثاء مزدوجا بعد تعثر أتالانتا للمرحلة الثانية تواليا بتعادله مع مضيفه جنوى 0-0، ما سمح لفريق المدرب ماسيميليانو أليغري في تقليص الفارق الذي يفصله عن ممثل برغامو، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، الى أربع نقاط.



وبعد سلسلة من ستة انتصارات متتالية تضمنت إسقاط يوفنتوس ونابولي في معقليهما، تعثر أتالانتا للمرحلة الثانية تواليا بتعادله السلبي مع جنوى، وذلك بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها على أرضه أمام روما 1-4.



ومرة أخرى، فشل فريق المدرب غانبييرو غاسبيريني في الصعود الى الوصافة ولو مؤقتا، واكتفى بنقطة في المركز الرابع بفارق نقطة خلف كل من نابولي وميلان، وخمس خلف إنتر حامل اللقب والمتصدر الذي يواجه تورينو.



إلى ذلك، انتقد مدير يوفنتوس ماوريسيو أريفابيني عددا من اللاعبين، مؤكدا أن هناك لاعبين يدينون بالولاء لوكلائهم أكثر من قمصان الأندية التي يمثلونها، وقال: «لقد اعتدت أن أكون متحدثا عاديا، لكن في الوقت الحاضر، يتمتع العديد من اللاعبين بالولاء لوكلائهم أكثر من ولائهم لقميص النادي».



يأتي ذلك بعد تأخر باولو ديبالا في تجديد عقده مع «البيانكونيري»، وتصريحات مينو رايولا وكيل أعمال ماتياس دي ليخت، بأن اللاعب جاهز لخوض خطوة جديدة في مسيرته.