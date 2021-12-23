بعد 45 دقيقة على الموعد المحدد لانطلاق اللقاء، أعلن الحكم فوز أودينيزي على ضيفه ساليرنيتانا 3-0 بعد تغيب الأخير عن اللقاء نتيجة قرار السلطات المحلية بمنعه من السفر الى أوديني. و«أوقفت» السلطات نشاط الفريق بعد ظهور حالات إصابة بـ«كوفيد-19» في النادي». وتم إبلاغ رابطة الدوري بقرار السلطات الصحية لكنها رفضت وأودينيزي تأجيل المباراة، لتعلن لاحقا بأن «المباراة بين أودينيزي وساليرنيتانا لم تقم نتيجة فشل ساليرنيتانا في القدوم الى الملعب». وفي وقت سابق، أعطى الاتحاد الإيطالي للعبة الضوء الأخضر لانضمام ساليرنيتانا الى دوري الدرجة الأولى، لكنه أعطاه مهلة ستة أشهر للامتثال الى اللوائح التي تحظر وجود ناديين في نفس الدرجة مملوكين من نفس الشخص.