أكد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) الجنوب افريقي باتريس موتسيبي أن كأس أمم افريقيا المرتقبة بين 9 يناير و6 فبراير، ستقام في موعدها في الكاميرون، رغم الشائعات المتواصلة حيال تأجيل أو إلغاء البطولة جراء جائحة كوفيد-19. وأعلن موتسيبي من ياوندي لصحافيين بعد لقاء الرئيس الكاميروني بول بيا أنه «في التاسع من يناير، سأحضر لمشاهدة المباراة بين الكاميرون وبوركينا فاسو» في افتتاح البطولة. وقال موتسيبي إن متحورة «أوميكرون تمثل تحديا كبيرا»، مؤكدا أنه «لن يتم السماح لأي شخص بدخول الملاعب من دون فحص بي سي آر سلبي»، بعدما أعلن المنظمون إلزامية اللقاح والفحوصات للمشجعين. وأدلى موتسيبي بهذا التصريح إلى جانب الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم المهاجم الدولي السابق صامويل إيتو.