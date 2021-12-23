ألحق فينيكس صنز خسارة قاسية بلوس انجيليس ليكرز بالفوز عليه 108-90 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) في مباراة شهدت اصابة نجم الاخير ليبرون جيمس في كاحله.



وساهم الثنائي ديفون بوكر العائد الى صفوف فينيكس بعد اصابة ابعدته عن المباريات السبع الاخيرة لفريقه، ودياندري ايتون بفوز فينيكس بتسجيل الأول 24 نقطة مع 9 متابعات و7 تمريرات حامسة، في حين اضاف الثاني 18 نقطة و11 متابعة ليقودا فريقهما الى فوز رابع تواليا والسادس في آخر سبع مباريات.



وقال بوكر «نحن نثق بما نقوم به. ثمة اربعة ارباع في المباراة ونحاول ان نحافظ على تركيزنا تماما خلالها».



ويملك صنز متصدر المنطقة الغربية، افضل سجل في الدوري منذ مطلع الموسم الحالي برصيد 25 انتصارا مقابل 5 هزائم.



وكان صنز بلغ الدور النهائي الموسم الماضي وخسر أمام ميلووكي باكس.



في المقابل، كان جيمس افضل مسجل في صفوف ليكرز مع 34 نقطة ونجح في 7 متابعات وتمريرتين حاسمتين، في حين اضاف راسل وستبروك 22 نقطة و10 متابعة.



وتعرض جيمس للاصابة في الربع الثالث لدى محاولته اقتحام «سلة» فينكس فسقط بشكل خاطئ على كاحله لكنه أكمل المباراة قبل ان يخرج نهائيا في الربع الاخير من دون معرفة مدى خطورة اصابته.



ومن شأن الاصابة ان تقلق ليكرز الذي يلعب حاليا في غياب نجمه الاخر انتوني ديفيس البعيد عن الملاعب على مدى 4 اسابيع لاصابة في ركبته.



ويحتل ليكرز المركز السابع في المنطقة الغربية مع 16 انتصارا ومثلها هزائم.



وحقق ميامي هيت فوزه الخامس في آخر 7 مباريات على الرغم من غياب نجميه بام اديبايو وجيمي باتلر فتغلب على انديانا بيسرز بسهولة 125-96.



في المقابل، تغلب دالاس مافريكس على مينيسوتا تمبروولفز 114-102 بفضل 28 نقطة لجالين برانسون للفائز، و26 نقطة لكارل انتوني تاونز للخاسر.



إلى ذلك، اعلن آدم سيلفر رئيس رابطة الدوري الأميركي للمحترفين بأن لا نية لتعليق النشاط على الرغم من تفشي جائحة كوفيد وإجبار 85 لاعبا على اتباع البروتوكول المتعلق بالفيروس في الأيام الاخيرة ما ادى الى تأجيل العديد من المباريات.



واعتبر أدامس بانه يتعين على دوري كرة الاميركي للسلة، شأنه في ذلك شأن المجتمع، التأقلم مع الفيروس.