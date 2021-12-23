وُجهت الى مدافع مان سيتي الانجليزي لكرة القدم، الفرنسي بنجامين مندي تهمة اغتصاب جديدة خلال مثوله أمام محكمة بريطانية أمس. ومع هذه التهمة الجديدة، ارتفعت حالات اتهامه بقضايا اغتصاب الى 7 تجاه اربع نساء. وتتعلق تهمة الاغتصاب السابعة بمشتكية جديدة عن أفعال يزعم أنها حدثت في يوليو الماضي، فيما تمت حالات الاغتصاب السابقة بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021. وأوقف مندي وأودع الحبس الاحتياطي في أواخر أغسطس الفائت، وأعلن ناديه مانشستر سيتي الذي يدافع عن ألوانه منذ 2017، إيقافه قبل دقائق قليلة من إعلان الشرطة إحالته إلى العدالة. ومثل مندي أمس لمدة 40 دقيقة أمام محكمة في تشيستر (شمال غرب إنجلترا)، وأودع مندي قيد الحبس الاحتياطي في سجن ليفربول في انتظار محاكمته التي تأجلت إلى أجل غير مسمى أمس بعد أن كانت مقررة في 24 يناير.