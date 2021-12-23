حسم أرسنال أولى بطاقات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه سندرلاند من المستوى الثالث «ليغ وان» بنتيجة كبيرة 5-1 الثلاثاء على «ستاد الإمارات».



وكان النادي اللندني يخوض أسهل لقاءات الدور ربع النهائي، أقله على الورق، ضد الفريق الوحيد المتبقي في ربع النهائي من خارج أندية الدوري الممتاز.



وقد استغل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا تفوقه الفني وحقق فوزه الرابع تواليا منذ هزيمتيه المتتاليتين في الدوري الممتاز على يد غريمه مان يونايتد وإيفرتون.



ويدين «المدفعجية» بالخروج منتصرين من مواجهتهم الأولى مع سندرلاند منذ أن ودع الأخير الدوري الممتاز في نهاية موسم 2016-2017 الى إدوارد نكيتياه الذي سجل ثلاثية (17 و49 و58)، وأضاف العاجي نيكولاس بيبي (27) والبديل ابن الـ 18 ربيعا تشارلي باتينو (1+90) الهدفين الآخرين، فيما كان هدف الضيوف الوحيد من نصيب نايثن برودهيد (31).



ويأمل أرسنال الذهاب حتى النهاية من أجل الفوز بلقب المسابقة للمرة الأولى منذ أيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر عام 1993، علما بأنه وصل بعدها الى النهائي ثلاث مرات أعوام 2007 و2011 و2018 من دون أن ينجح في رفع رصيده الى ثلاثة ألقاب.



وأبدى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، سعادته بتأهل فريقه لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وقال: «لقد كان جيدا جدا، وصلنا الى نصف النهائي وهذا ما أردناه، قررنا أن نغير في بعض المراكز، وكان علينا أن ننتظر قليلا إلى أن يكون الفريق متماسكا في الشوط الأول، وسيطرنا في الشوط الثاني وسجلنا أهداف جميلة».



وعن لاعب المدفعجية نكيتياه، قال: «أريد منه البقاء في النادي، رغبته الوحيدة هي أنه يريد دقائق لعب أكثر، هذه رغبته، النادي وأنا شخصيا نريده أن يبقى حقا وهذا ما نحاول أن نقوم به»، مضيفا هو يعمل بشكل جاد ويسجل في كل جلسة تدريبات، أنا حقا سعيد له، في كل مرة يحتاج اليه الفريق يكون حاضرا. إلى ذلك، حسم مسؤولو مانشستر يونايتد، مصير الأوروغوياني إدينسون كافاني، مهاجم الشياطين الحمر، في ظل ارتباطه بالرحيل خلال «الميركاتو» الشتوي المقبل. وينتهي عقد كافاني مع «الشياطين الحمر» الصيف المقبل، وزعمت العديد من التقارير أن اللاعب سينتقل إلى برشلونة أو يوفنتوس في موسم الانتقالات الشتـــوية المقبـــل، ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن يونايتد يرفض فكرة رحيل كافاني قبل نهاية عقده في الصيف المقبل.



ورغم أن كافاني شارك أساسيا في 3 مباريــات فقــط هذا الموسم، بسبــب الإصابات وعــودة كريستيانو رونــالدو إلى «أولد تــرافورد»، إلا أن مســـؤولي مانشـسـتــــر يونايتد يـرون أن استمراره مهــــم فـي الأشـهــــــر الســـــتـــة المقبلة.