ذكر مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز أنه يشعر بالمرارة لفشله في الظفر بالنقاط الثلاث في المباراة التي جمعت فريقه مع مضيفه إشبيلية في ملعب سانشيز بيثخوان وانتهت بالتعادل 1-1، وأكد المدرب الإسباني أن فريقه يسير في الطريق الصحيح، عقب المستوى الذي قدم أمام مطارد ريال مدريد هذا الموسم في «الليغا»، وقال: «ينبغي الإصرار على أن هذا الطريق الذي يسلكه الفريق هو الصحيح، نعم التعادل مؤلم في ظل التفوق العددي خلال الشوط الثاني، ما كان سيمنحا فرصة لإنهاء العام بشكل جيد، يؤلمني عدم تحقيق الفوز، أغادر الملعب وأنا غير راض عن النتيجة».



وقد أسدى برشلونة خدمة لغريمه التقليدي المتصدر ريال مدريد، بعدم حرمه خصمه من تقليص الفارق مع النادي الملكي إلى ثلاث نقاط، ضمن مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 4 في الدوري الإسباني لكرة القدم.



وافتتح النادي الأندلسي التسجيل عن طريق الأرجنتيني بابو غوميس (32)، قبل أن يدرك الكاتالونيون التعادل (45) عن طريق الأوروغوياني رونالد أراوخو.



وبهذين الهدفين اللذين جاءا من ركنيتين وفرضا تعادلا إيجابيا، رفع إشبيلية رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني في الترتيب، فيما حل برشلونة سابعا مع 28 نقطة.



وباستثناء الخسارة أمام ريال مدريد 1-2 في المرحلة الخامسة عشرة بهدف في الدقائق الأخيرة بعدما كان متقدما على فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أثبت إشبيلية هذا الموسم أنه قادر تماما على مقارعة الكبار وأبرز دليل على ذلك فوزه السبت على أتلتيكو مدريد حامل اللقب 2-1.



ومع بقاء مرحلة واحدة للوصول الى منتصف الموسم، هناك مشهد غير مألوف في «الليغا» بوجود الجارين الأندلسيين إشبيلية وريال بيتيس في المركزين الثاني والثالث ورايو فايكانو في المركز الرابع الأخير المؤهل دوري الأبطال، فيما يجد أتلتيكو حامل اللقب نفسه خامسا بفارق 14 نقطة عن جاره ريال المتصدر، وبرشلونة سابعا بفارق 15 عن غريمه الملكي.



وكان برشلونة ومدربه الجديد تشافي هرنانديس يمنيان النفس الاستفادة من المباراة كي يصبح النادي الكاتالوني على نفس المسافة من فايكانو الرابع.



وشهدت مواجهة إشبيلية وضيفه برشلونة طرد الفرنسي جول كوندي (64) بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد مشادة مع جوردي ألبا، ليكمل إشبيلية المباراة بعشرة لاعبين.



وفي مباراة أخرى مؤجلة من المرحلة نفسها، فاز فياريال على ديبورتيفو ألافيس 5-2، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع.