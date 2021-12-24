الأجانب يواصلون شراء أسهم البنوك مع اقتراب نهاية العام.. و2.5 مليار دينار إجمالي ملكياتهم

السيولة تواصل الانخفاض بـ 7.3%.. و242 مليون دينار المحصلة الإجمالية بالأسبوع الماضي



شريف حمدي



استمر التوجه الشرائي للأجانب على أسهم البنوك الكويتية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تم الشراء في أسهم 5 بنوك، هي: بنك الكويت الوطني، والخليج، وبرقان، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبنك وربة، فيما خفضوا نسب ملكياتهم في بنكين، هما: بنك الكويت الدولي «KIB»، وبنك بوبيان.



ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 22 ديسمبر الجاري، استقرت نسب الملكيات في 3 بنوك، هي: التجاري، والأهلي المتحد، والأهلي، لتنخفض في المجمل ملكيات الأجانب في الـ 10 بنوك الكويتية إلى مستوى 2.5 مليار دينار.



توزيع نسب الملكيات



وعلى صعيد توزيع ملكيات الأجانب في أسهم البنوك المحلية، فقد ارتفعت ملكية الأجانب في الوطني بنسبة 0.03%، وذلك بعد عمليات بيع في الأسابيع الأخيرة لتصل النسبة الإجمالية إلى 20.67% بقيمة 1.476 مليار دينار، كما استمرت عمليات الشراء على سهم الخليج بنسبة 0.05% ليصل الإجمالي إلى 12.17% بقيمة 101.6 مليون دينار.



كما ارتفعت في برقان بنسبة 0.01% لتصل إلى 2.74% بقيمة 20.3 مليون دينار، وارتفعت في «بيتك» بنسبة 0.03% لتصل إلى 10.37% بقيمة 734.4 مليون دينار، وفي وربة بنسبة 0.21% لتصل النسبة الاجمالية إلى 4.56% بقيمة 23.9 مليون دينار.



فيما انخفضت في بنك الكويت الدولي «KIB» بنسبة 0.05% لتتراجع النسبة الإجمالية إلى 4.48% بقيمة 10.9 ملايين دينار، كما انخفضت ملكيات الأجانب في بوبيان بـ 0.03% بنسبة إجمالية 5.27% بقيمة 131 مليون دينار.



واستقرت نسبة ملكيات الأجانب في بنك التجاري عند 0.06% بقيمة 597 ألف دينار، وفي المتحد عند 0.41% بقيمة 3.04 ملايين دينار، كما استقرت في البنك الأهلي عند مستوى 0.28% بقيمة 1.2 ملايين دينار.



مكاسب سوقية



إلى ذلك، أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع قبل الأخير من العام على تباين في الأداء، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول من خلال عمليات شراء انتقائية يغلب عليها الطابع التكتيكي مع اقتراب العام الحالي من خط النهاية، فيما تعرضت أسهم بالسوق الرئيسي إلى عمليات بيع بهدف استمرار جني الأرباح، ومن ثم تراجع مؤشر السوق قليلا، وارتفع مؤشر السوق العام على وقع ارتفاع السوق الأول ومحدودية انخفاض السوق الرئيسي.



ومن المتوقع أن تشهد تعاملات الأسبوع المقبل تحركات تكتيكية سواء من مدراء الصناديق الاستثمارية أو الأفراد على حد سواء خاصة وان الأسبوع المقبل هو الأخير في 2021.



وبنهاية التعاملات الأسبوعية، ارتفعت القيمة السوقية 382 مليون دينار بنسبة 0.9%، إذ بلغ إجمالي القيمة السوقية بنهاية الأسبوع 41.38 مليار دينار ارتفاعا من 41 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي.



سيولة السوق



فيما استمر انخفاض معدل السيولة المتدفقة للسوق للأسبوع الثالث على التوالي، وكانت نسبة انخفاض الأسبوع أقل من سابقه، وذلك بنسبة 7.3%، بمحصلة إجمالية 242 مليون دينار بمتوسط يومي 48.3 مليون دينار انخفاضا من 261 مليون دينار بمتوسط يومي 52.3 مليون دينار الأسبوع الماضي، علما بأن سيولة الأسبوع الأول من ديسمبر كانت 342 مليون دينار بمتوسط يومي 68.5 مليون دينار.



كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 17.5%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.11 مليار سهم تراجعا من 1.35 مليار سهم الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين في أداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.3% بمكاسب 101 نقطة ليصل إلى 7649 نقطة من 7548 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي تراجع بنسبة 0.3% بخسارة 16 نقطة ليصل إلى 5854 نقطة من 5870 نقطة.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.9% بمكاسب 65 نقطة ليصل إلى 7041 نقطة من 6976 نقطة الأسبوع الماضي.