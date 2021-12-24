أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، ارتفاع معدل التضخم السنوي في الكويت بنسبة 4.09% في شهر سبتمبر الماضي، وذلك على أساس سنوي.

وحسب تقرير الإدارة الصادر أمس، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) إلى 122.10 نقطة في سبتمبر الماضي، مقابل 117.30 نقطة في الشهر المناظر من عام 2020، وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في سبتمبر الماضي بنسبة 1.33%، بالمقارنة بمستواه في شهر أغسطس 2021 والذي سجل 120.50 نقطة.

وساهم في الارتفاع السنوي للتضخم، زيادة أسعار 11 مجموعة على رأسها التعليم بنسبة 18.86%، بينما لم تسجل أي مجموعة تراجعا خلال الفترة، في حين استقرت مجموعة السجائر والتبغ بمفردها.

ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلك من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعتمد في متابعة تطوير الوضع الاقتصادي بالكويت، كما يعتبر عنصرا أساسيا لمتابعة التطور العام للأسعار بأسواق التجزئة.

وفي عام 2017، تم تحديث هذا المؤشر واحتسابه على أساس سنة 2013 بعد أن كان يحتسب على أساس عام 2007، وقد شمل التحديث عدة عناصر منهجية مع سنة الأساس مثل الأوزان الترجيحية والسلة وتصنيف السلع وعينة المصادر وطريقة متابعة إيجارات المساكن وغيرها.