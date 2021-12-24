تماشيا مع التزام البنك البعيد المدى بالمساهمة الإيجابية في المجتمعات التي يعمل فيها، أبرم البنك الأهلي الكويتي اتفاقية شراكة مع لوياك لتوزيع مستلزمات الشتاء على عمال نظافة الشوارع والعاملين في المناطق المحيطة بالمركز الرئيسي للبنك الأهلي الكويتي ومنطقة البنوك في مدينة الكويت.



وقد قام متطوعون من البنك الأهلي الكويتي ولوياك بتوزيع المستلزمات الشتوية التي تضمنت جاكتات وبطانيات وقبعات وقفازات على عمال النظافة، وتهدف هذه المبادرة إلى حماية العمال من الطقس البارد من خلال تزويدهم بمستلزمات الشتاء والتعبير عن الامتنان لهم وتقدير عملهم الجاد والتزامهم.